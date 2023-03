Sta letteralmente spopolando in questi giorni su Facebook la truffa del bancale Amazon a 2 euro. Molti pallet stracolmi di prodotti invenduti del noto store sarebbero proposti in svendita al costo di appena 1,99 euro. L’occasione sarebbe da cogliere certamente al volo se non si trattasse di un raggiro molto pericoloso e dalle conseguenze decisamente serie.

L’immagine di apertura articolo è una delle tante che si accompagna appunto alla presunta promozione di un bancale Amazon a 2 euro sui social. La foto si abbina ad un annuncio di natura truffaldina appunto. In pratica, si fa riferimento alla pratica di Amazon di vendere (praticamente per nulla) prodotti rimasti in magazzino per troppo tempo. I presunti pallet stracolmi di prodotto servirebbero dunque a fare spazio alla nuova merce. Nulla di più falso naturalmente, il colosso dell’e-commerce non ha mai messo a punto una strategia commerciale di questo tipo. Inutile dunque credere che per soli 2 euro possano giungere a casa pacchi pieni di elettrodomestici, magari telefoni e merci di qualsiasi altro tipo per un valore commerciale di centinaia e centinaia di euro.

Qual è il vero scopo della truffa legata alla vendita di un bancale Amazon a 2 euro? Cadendo nella trappola di uno dei tanti post presenti su Facebook in queste ore si rischia grosso. In pratica, per ricevere il presunto pallet al costo irrisorio di 1,99 euro, verranno richiesti i propri estremi di pagamento, dunque quelli relativi al proprio conto o la propria carta. Con l’operazione, molte ignare vittime metteranno nelle mani di cybercriminali i loro dati estremamente sensibili. Questi ultimi potranno essere utilizzati per operazioni non autorizzate di varia natura, addebiti indesiderati anche di importi notevoli. Meglio dunque stare in guardia dall’ennesima trappola e non credere a raggiri di questo tipo.

Continua a leggere su optimagazine.com