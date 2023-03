Si parla tanto dei progetti a breve di Xiaomi, soprattutto per quanto concerne la distribuzione del nuovo aggiornamento con MIUI 14. In verità, in tanti si sono posti domande sulle tempistiche del produttore a proposito del rilascio del firmware per il terzo gruppo di dispositivi. Insomma, chi non si trova in prima fascia vuol capire quando sarà possibile toccare con mano il pacchetto software di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte. Fondamentalmente, abbiamo due elementi che dobbiamo prendere in considerazione per il pubblico arrivati a marzo.

In arrivo un altro gruppo di Xiaomi che riceverà l’aggiornamento MIUI 14 entro fine aprile: l’elenco ufficiale

Una lista che va aggiornata per forza di cose questa mattina, stando alle informazioni che avevamo portato alla vostra attenzione alcune settimane fa. Il terzo gruppo di device, composto da modelli destinati a ricevere l’aggiornamento con MIUI 14 a stretto giro comprende quasi venti modelli. Al suo interno troviamo i vari Xiaomi Mi MIX Fold, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Civi.

Come sempre avviene in questi casi, però, a fare la voce grossa sono soprattutto i modelli Redmi. Basti pensare che la lista odierna include modelli come Redmi K60E, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, Redmi K30 Pro, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11E Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 11 SE, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9 4G e Redmi 12C.

Situazione in continua evoluzione, con l’ultima uscita di Xiaomi che preannuncia la disponibilità dell’aggiornamento con MIUI 14 entro la fine di aprile per i modelli di cui si parla tanto oggi. Staremo a vedere come andranno le cose a stretto giro.

Continua a leggere su optimagazine.com