Si registra la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Tutto è pronto per la prossima fase del talent show Mediaset che entra nel serale sabato 18 marzo, data in cui è atteso il primo appuntamento su Canale 5.

Il serale di Amici occupa la prima serata del sabato e si dà il cambio con C’è Posta Per Te, la cui ultima puntata è andata in onda sabato scorso. Adesso tutto è pronto per le sfide di canto e di ballo che porteranno i 15 ragazzi del serale a competere fino alla finalissima. Solo uno di loro sarà il vincitore di Amici 22.

Le squadre del serale di Amici

Tre squadre al serale di Amici 2023, ognuna guidata da una coppia di docenti.

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

Benedetta ballerà con Mattia nella fase serale, con un contratto da professionista. Potrà restare nel programma fino a quando Mattia sarà in gara.