Arriva per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 4, Fold 3 e 4 l’aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2023 in Italia. Le release hanno dimensioni di 256,37MB e 417,85MB e sono contraddistinte dalle versioni F926BXXS3EWB5, F926BOXM3EWB1, F926BXXU3EWB1 (Z Fold 3) e F936BXXS2CWB5, F936BOXM2CWB5 e F936BXXS2CWB5 (Z Fold 4).

L’upgrade perfeziona la stabilità e le prestazioni del dispositivo, elimina i bug superflui e implementa gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. L’upgrade è stato rilasciato in Italia a bordo dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 4, Fold 3 e 4. Potete verificare personalmente la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2023 seguendo il solito percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” (ci ripetiamo per quegli utenti magari passati da poco ad Android).

La patch di sicurezza di marzo 2023 corregge circa 60 vulnerabilità, di cui due critiche. Lo stesso è toccato al Samsung Galaxy Z Flip 4, che si aggiorna al firmware F721BXXS2CWB5, F721BOXM2CWB5 e F721BXXS2CWB5 (396,23MB). Ormai dovreste già sapere come comportarvi in questi casi, ma vi ricordiamo comunque di procedere all’installazione solo dopo aver verificato che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e non prima di aver effettuato un backup dei vostri dati (da ripristinare nel caso in cui dovesse servire per qualsiasi ragione). Detto questo, vedrete che non passerà troppo tempo prima di ricevere a bordo dei vostri Samsung Galaxy Z Flip 4, Fold 3 e 4 l’aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2023, capace di mettere a tacere diverse falle, di cui qualcuna anche molto insidiosa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

