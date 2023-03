Registriamo ancora una volta problemi con NoiPA che non funziona, alla luce di un disservizio venuto a galla proprio in queste ore attraverso alcuni utenti. A differenza di quanto avvenuto in passato, il login non ci mostra particolari messaggi di errore, ma più semplicemente una schermata bianca. Vediamo come stanno le cose, con relativo raffronto rispetto a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo tramite altro articolo, con l’auspicio che dall’assistenza possa arrivare un feedback prima possibile per inquadrare al meglio tutta la questione.

Emergono problemi con NoiPA che non funziona dopo il login: la situazione oggi 16 marzo

Come stanno le cose? I problemi trapelati in settimana con NoiPA sono di semplice lettura. Basti pensare a testimonianze come questa: “Sono due giorni che effettuo l’accesso con SPID nella mia area riservata ma nella home non appare nulla. Cosa può essere accaduto? Grazie“. Insomma, appaiono chiare alcune differenze nel confronto coi malfuzionamenti del passato. Altri utenti, confermando il medesimo disservizio, hanno consentito di scendere maggiormente in dettagli con riscontri simili: “Ho letto che stanno cercando di ripristinare la pagina personale, visto che ci sono stati problemi tecnici“.

Al momento non è dato sapere altro, visto che dallo staff non sono pervenute ulteriori comunicazioni ufficiali per chiarire tutta la storia. Va detto, comunque, che le segnalazioni siano al momento abbastanza circoscritte e che la situazione dovrebbe sbloccarsi a stretto giro, visto che gli interventi per rendere migliore la piattaforma sono costanti in questo specifico contesto.

