Sembra ieri, eppure dal giorno della diagnosi sulla malattia di Fedez è già passato un anno. Federico Leonardo Lucia lo ha ricordato sui social, ritornano a quel periodo in cui gli fu diagnosticato un raro tumore al pancreas. Per giorni il rapper e imprenditore digitale sparì dai social, fino a ripresentarsi con lo sguardo provato dalla disperazione e raccontare ai suoi follower ciò che i medici gli avevano detto.

Come spesso accade nella vita dell’influencer, la sua malattia era costantemente sotto gli occhi del pubblico fino al ricovero e all’intervento, sul quale si era espresso anche Vittorio Feltri con parole di solidarietà. Nelle ultime ore di ieri, mercoledì 15 marzo, Fedez ha dedicato un pensiero al primo anniversario dalla diagnosi della malattia.

Le sue parole:

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”.

La morte, sì, ma soprattutto la paura che i figli non lo ricordassero è ciò che ha sofferto maggiormente Fedez, che dopo un anno si sente comprensibilmente un sopravvissuto. Dopo la diagnosi e l’intervento, Fedez ha continuato a macinare esperienze: dalla ritrovata amicizia con J-Ax al tormentone estivo La Dolce Vita con Tananai e Mara Sattei, le continue campagne di sensibilizzazione e gli appelli per i diritti civili.

Fino al 2023, quando Fedez è approdato a Sanremo come super ospite dalla nave Costa Smeralda dalla quale ha lanciato un messaggio schietto e senza censure contro il governo. Di lui si è parlato tanto dopo il Festival, sia per il siparietto con Rosa Chemical che per l’inesistente crisi di coppia con la moglie Chiara Ferragni.

Continua a leggere su optimagazine.com