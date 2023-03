iPhone 15 Pro e Pro Max saranno probabilmente più costosi dei precedenti modelli Pro, secondo Jeff Pu, analista tecnologico della società di investimenti Haitong International Securities con sede a Hong Kong. In una nota di ricerca di questa settimana, Pu ha previsto che i modelli di iPhone 15 Pro vedranno un aumento di prezzo a causa di diversi aggiornamenti hardware, tra cui un telaio in titanio, pulsanti a stato solido con feedback tattile da motori Taptic extra, il chip A17 Bionic, maggiore RAM, una lente periscopica per uno zoom ottico superiore sul modello Pro Max ed altro ancora.

Come riportato da ‘macrumors.com‘, questa è la seconda volta che si vocifera di un aumento dei prezzi per i modelli di iPhone 15 Pro, a seguito di un’affermazione non verificata sul sito Web di social media cinese Weibo a gennaio, ma resta da vedere se Apple alla fine aumenterà i prezzi per i suoi prossimi dispositivi. Negli Stati Uniti, il modello Pro ha un prezzo di partenza di 999 dollari da quando iPhone X è stato rilasciato nel 2017, mentre il Pro Max di 1099 dollari da quando l’iPhone XS Max è stato lanciato l’anno successivo. Al di fuori degli Stati Uniti, Apple ha aumentato più volte i prezzi degli iPhone negli ultimi anni, in gran parte a causa delle fluttuazioni delle valute estere.

Un aumento dei prezzi negli Stati Uniti è plausibile dati i tassi di inflazione superiori alla media. Apple è riuscita a mantenere invariati i prezzi di partenza per sei generazioni consecutive di modelli Pro, ma alla fine i costi dovranno probabilmente aumentare affinché l’azienda mantenga i suoi margini di profitto. Non è chiaro se anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard vedrebbero un aumento di prezzo rispetto ad iPhone 14 e 14 Plus, che partono rispettivamente da 799 e 899 dollari. Apple dovrebbe annunciare la serie iPhone 15 a settembre come al solito. Si dice che tutti e quattro i dispositivi siano dotati di una porta USB-C, del supporto alla tecnologia Dynamic Island e di un telaio leggermente più curvo, mentre si vocifera di oltre 10 funzionalità e modifiche aggiuntive per i modelli Pro.

