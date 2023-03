In un contesto già abbastanza teso di suo, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca di ieri pomeriggio, occorre fare molta attenzione alle fake news fuori controllo, come nel caso della bufala del tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso a Napoli. In particolare, nelle ultime ore ha preso piede sui social la notizia secondo cui un sostenitore della squadra tedesca avrebbe perso la vita in seguito ad un agguato avvenuto in periferia. Questo episodio di cronaca, a conti fatti, avrebbe scatenato la rabbia degli altri tifosi che hanno seguito la squadra, con inevitabili conseguenze sull’ordine pubblico anche per le prossime ore

Solo una bufala la storia del tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso a Napoli in periferia

Per fortuna, però, siamo solo al cospetto di una fake news, quando si parla del tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso a Napoli. La notizia, come riportato da altre fonti in giornata, non ha conferme ed anche la pagina Facebook che inizialmente aveva condiviso il post in questione (con tanto di foto del tutto fuori contesto) ha poi rimosso la bufala. Purtroppo, in casi simili la fretta gioca brutti scherzi e qualche sito nel tentativo di anticipare la concorrenza finisce con l’alimentare notizie false. Con tutto quello che ne consegue sull’ordine pubblico.

Già, perché per fortuna la notizia (non veritiera) evidentemente non è mai arrivata ai tifosi tedeschi, evitando in questo modo che la situazione potesse ulteriormente degenerare rispetto a quanto osservato ieri nelle strade del centro. Un’altra bufala che dobbiamo prendere in considerazione oggi, dunque, dopo il ritorno della fake news relativa ai portachiavi con microchip che ci vengono consegnati dai ladri nei parcheggi, stando a quanto riportato pochi giorni fa su OM.

Insomma, nessun riscontro e bufala a proposito tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso a Napoli, visto che le voci sull’agguato non hanno ottenuto riscontri in queste ore.