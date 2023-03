Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio tra l’ex velina sarda e il bel dottore che da anni ormai avevano costruito la loro vita lontano dall’Italia e i fan adesso si chiedono: perché? A far scoppiare la coppia sono state delle ‘differenze inconciliabili’ almeno secondo la versione ufficiale contenuta in una dichiarazione che i due hanno rilasciato per annunciare il loro addio, ma la verità qual è?

Non è la prima volta che si parla della loro coppia ma adesso è ufficiale: Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano dopo dieci anni insieme. Gli amanti del gossip si erano già accorti di strani movimenti dalla fine dello scorso anno ma i rumors non sono mai stati confermati almeno fino a questo momento. I due si sono sposati nel 2014 e sette anni fa hanno avuto una figlia ma adesso sembra che già da qualche mese vivano in case separate.

Stando a quanto riferito dal magazine People i due si sarebbero detti addio per ‘differenze inconciliabili’ e i documenti della separazione sarebbero già pronti. Stando a quanto riferito da Tgcom24, Elisabetta Canalis e Brian Perri avrebbero concordato l’affidamento congiunto della loro bambina, Skyler Eva, e lei non avrebbe chiesto alcun mantenimento.

In molti si erano accorti che Brian Perri ‘mancava’ dal profilo social della moglie da ottobre ma adesso i rumors troverebbero conferma in questo addio e nei documenti del divorzio già pronti da firmare. Gli amanti del gossip sono già convinti che l’annuncio ufficiale sia arrivato a ridosso di un nuovo amore per uno dei due e magari si tratta proprio di Elisabetta Canalis che alla Fshion Week milanese è stata immortalata con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu.