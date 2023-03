Continua ad abbassarsi il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon, dispositivo dello scorso anno che risulta essere uno dei top di gamma di stampo Android più interessanti presenti sul mercato, visto come ci sia un costo decisamente più favorevole rispetto a qualche mese fa. L’ingresso in scena del Samsung Galaxy S23 ha chiaramente agevolato questo abbassamento di prezzo e per questo può essere per alcuni molto interessante affidarsi all’offerta odierna di Amazon per quanto riguarda il Galaxy S22.

Torna ad essere aggressivo il Samsung Galaxy S22: i dettagli sul nuovo prezzo su Amazon

Nuova promozione, dunque, a distanza di pochi giorni dall’iniziativa che può prevedere la consegna del device in regalo stando a quanto vi abbiamo riportato. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce si può notare come il costo finale del modello nero da 128GB di memoria interna sia di 587,99 euro. C’è stato quindi un ulteriore sconto da poter sfruttare rispetto a qualche settimana fa e ricordiamo come la disponibilità su Amazon sia immediata, seppur bisognerà attendere qualche giorno in più per averlo tra le mani.

Non ci sono però costi aggiuntivi relativi alla spedizione e tra l’altro si può anche sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, che vi permetterà di dilazionare la spesa totale nel tempo, senza dover sborsare l’intera cifra in un’unica volta. Questo è un vantaggio da non sottovalutare, così più utenti potranno avere la possibilità di puntare su questo Samsung Galaxy S22. Per quanto concerne le specifiche tecniche che alimentano questo top di gamma di stampo Android, si può notare la presenza di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, un tipo di tecnologia che permette visibilità chiara in qualsiasi condizione di luce, soprattutto in pieno giorno.

Grazie poi alla presenza del potente chip da 4 nm si ha modo di poter sfruttare le sue qualità in qualsiasi settore, garantendo ottimi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata. La batteria da 3700 conta sulla ricarica Super-Rapida, ma permette di durare per tutto il giorno anche con utilizzo frequente, grazie all’ottimizzazione dei consumi. Uno smartphone Android di grande qualità ad un prezzo decisamente più basso.