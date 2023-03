Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch con interessanti funzionalità e buono per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’incredibile occasione di oggi, giovedì 16 marzo, su Amazon di Amazfit Bip 3. Il wearable lo trovate nel colore Nero al prezzo di 59,99 euro, ma grazie ad un coupon del 17%, che sarà applicato al momento del check-out, potrete acquistarlo al costo di 49,79 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche del dispositivo.

L’Amazfit Bip 3 presenta un display HD super-ampio e colorato da 1,69 pollici Full-Touch, dove è possibile vedere tutte le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria e i dati di salute e fitness grazie a una qualità eccellente e spaziosa. Lo smartwatch offre più di 60 modalità sportive integrate ed è impermeabile fino 5ATM. Si possono ottenere dati per tutti gli sport preferiti, come ad esempio passeggiate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, e tanti altri allenamenti come quello della forza, yoga e allenamento gratuito. Inoltre, con la funzione Target Pace, si può addirittura impostare e superare gli obiettivi di andatura.

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69"... 【Display a Colori da 1,69"】Dotato di un display HD super-ampio e...

【Monitoraggio della Salute a Tutto Tondo】Con Amazfit Bip 3 fitness...

Con l’Amazfit Bip 3, da acquistare oggi su Amazon con un coupon interessante da applicare al check-out, si possono monitorare in modo semplice i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) in soli 25 secondi, monitorare la frequenza cardiaca e il livello di stress nell’arco dell’intera giornata e monitorare le fasi del sonno per migliorare la qualità del sonno. Inoltre, con questo dispositivo potete anche scegliere tra più di 50 quadranti per adattarli meglio al vostro abbigliamento giornaliero. L’orologio intelligente è alimentato da una potente batteria in un corpo super sottile e leggero, garantendo un utilizzo di 14 giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com