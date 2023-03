We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

STEFANO COLLI, artista bolognese, ha postato suoi video e mi sono ritrovato nella diretta We Have a Dream a parlare con un ragazzo che ha iniziato la sua carriera con Iskra Menarini, storica corista di Lucio Dalla, e l’ha continuata fino a presentare tre video. Il suo ultimo “Mi innamoro al buio”, “Aquiloni”, dove duetta con una bravissima Rebecca Pecoriello, e “Mozambico”, possibile tormentone estivo con un video spettacolare che unisce una miriade di clip tratti dal mondo del cinema.

Ecco la bio di Stefano Colli:

Nato a Bologna nel 1989, Stefano Colli inizia la sua carriera artistica a 17 anni affiancando Iskra Menarini, la storica vocalist di Lucio Dalla, in concerti, trasmissioni televisive e radiofoniche.

Parallelamente grazie all’incontro con Lorenzo Scuda e Francesca Folloni, membri del noto gruppo comico musicale-teatrale “Oblivion”, e con il performer canadese Robert Steiner, si avvicina al mondo del musical iniziando a lavorare in varie produzioni nazionali (“Canterville”, “Rent – Misura la vita in amore”, “Artemisia”, “Messer Filippo – opera popolare”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Georgie – il musical”, “Ami e Tami – opera contemporanea” di Matti Kovler).

Nel 2014 viene selezionato per partecipare al contest di Radio 2 “The Voice of Radio 2” classificandosi tra i primi 16 concorrenti. Dal 2014 al 2018 si esibisce nell’ambito del Festival Internazionale del Cinema di Berlino in occasione della “Notte delle Stelle”, serata di gala che vede la consegna del prestigioso PREMIO BACCO, conferito negli anni a personalità del cinema come Sofia Loren, Claudia Cardinale, Wim Wenders, Christian de Sica, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher.

Nel 2015 pubblica con l’etichetta discografica indipendente SanLuca Sound il suo primo singolo “Indifferente” scritto con Renato Droghetti e Gianluca Fantelli. In occasione della 2° edizione del “Festival delle Generazioni” a Firenze, si aggiudica una borsa di studio per interpreti presso il CET di Mogol. Prende parte al concerto del noto compositore canadese Jack Lenz (autore della colonna sonora di “The Passion” di Mel Gibson e “Left Behind” con Nicolas Cage) al Teatro Lyrick di Assisi.

Partecipa come finalista alla 58° edizione del Festival di Castrocaro in prima serata su RAI1. E’ tra i candidati del “Premio SIAE” 2016 al fianco di giovani autori del calibro di Giovanni Caccamo, Federica Abbate, Daniele Magro e Lorenzo Vizzini.

Nel 2017 pubblica con l’etichetta Parametri Musicali “Crudele”, brano frutto della collaborazione con il M° Giancarlo Di Maria.

Nella stagione 2018/2019 è tra i protagonisti della serie tv per ragazzi in onda su SKY “L’Officina dei Mostri”, prodotta da DeAgostini e DeaKids, e fa parte del cast del musical “Il Magico Zecchino d’Oro”, realizzato in occasione del 60° anniversario dalla nascita della celebre kermesse televisiva con la regia di Raffaele Latagliata.

Il 21 Gennaio 2019 esce, sempre per etichetta Parametri Musicali, “Guarda la notte“, il suo terzo singolo, scritto insieme a Gianluca Fantelli (“Il Fante”), artista prematuramente scomparso il 27 Marzo 2016, in seguito alla diagnosi, nel 2007, di S.L.A. Il brano riscuote ampi consensi (con anteprima su Repubblica.it e partecipazioni RAI, TGR, Radio2, RaiGulp). Pochi mesi dopo entra a far parte del cast della trasmissione di RAI2 “The Voice of Italy” nel Team di Gigi D’Alessio, con il quale duetterà sulle note di “Caruso” di Lucio Dalla.

Nel 2020 è ospite del Premio Persefone condotto da Pino Insegno in onda su Rai2 dove si esibisce in un omaggio al M° Ennio Morricone ed è protagonista della commedia musicale “Il Gruffalò”, tratta dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler tradotto in oltre 30 lingue in tutto il mondo.

Nel 2022 debutta con lo spettacolo teatrale “Viola e il Blu”, scritto da Matteo Bussola e Paola Barbato, di cui è protagonista insieme all’attrice Elisa Lombardi. Conduce e modera l’incontro con la nota cantautrice Nina Zilli all’interno della rassegna letteraria “Sorsi d’Autore”.

A Gennaio 2023 debutta insieme alla compagnia teatrale “I Muffins”, di cui è co-fondatore, con il family musical “Malèfici” firmato da Dario Vergassola per la regia di Manuel Renga e le musiche di Eleonora Beddini.

