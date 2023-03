In tanti in questa fase si stanno chiedendo quando esce l’aggiornamento iOS 16.4, in riferimento alle possibili date di uscita del pacchetto software. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, perché se da un lato è giusto e corretto concentrarsi sulle funzionalità previste dal firmware, come abbiamo avuto modo di constatare nei giorni scorsi tramite il report sulla terza beta, allo stesso tempo la timeline del produttore americano diventa cruciale per comprendere gli scenari a breve termine per il pubblico. Insomma, proviamo a concentrarci sulle date “candidate” ad oggi.

Capiamo quando esce l’aggiornamento iOS 16.4: focus sulle possibili date di uscita anche in Italia

Ufficialmente, sappiamo che i vari aggiornamenti iOS 16.4, quelli ottimizzati per gli iPad, fino ad arrivare ai vari tvOS 16.4 e watchOS 9.4, vedranno la luce in “primavera”. Messa così, la finestra temporale è troppo larga, visto che ci si colloca tra lunedì 20 marzo ed il 21 giugno. Allo stato attuale, stando anche a quanto riportato da una fonte come MacRumors, è probabile che il nuovo pacchetto software iOS 16.4 venga rilasciato alla fine di marzo. Anche se, in tutta onestà, appare più probabile che si possa vedere l’aggiornamento introdotto nella prima settimana di aprile. O comunque entro metà mese.

Provando ad essere più pratici, se vi state chiedendo quando esce l’aggiornamento iOS 16.4, ad oggi le possibili date di uscita sono martedì 28 marzo, martedì 4 aprile e martedì 11 aprile. Occorre ricordare che gli aggiornamenti software possono vedere la luce ancheanche il lunedì e il mercoledì, quindi anche la data antecedente o successiva di quelle settimane potrebbe essere le potenziali quella giusta.

Che ne pensate? Possono essere quelli indicati i giorni giusti per toccare con mano il tanto atteso aggiornamento iOS 16.4 per i vari iPhone compatibili?