Purtroppo stanno venendo a galla nuovi problemi per i Samsung Galaxy S23 appena lanciati. Dopo i malfunzionamenti relativi alla sfocature delle immagini catturate dalla fotocamera, nelle ultime ore, si sta parlando di bug e lag per le animazioni a schermo dei top di gamma, anche se circoscritti a specifici casi.

Il maggior numero di segnalazioni di problemi per il Samsung Galaxy S23 proviene da Reddit. In particolar modo, sul noto forum, si fa riferimento al fatto che, durante l’utilizzo di app di terze parti, le animazioni a schermo del Samsung Galaxy S23 non funzionino a dovere, con rallentamenti e scatti inaspettati. Le segnalazioni riguardano app come Reddit appunto ma anche altre, pure tanto utilizzate. In primis parliamo di WhatsApp, Facebook ma anche di Twitter e persino di YouTube.

La vera natura dei problemi appena scovati sui Samsung Galaxy S23 potrebbe essere chiara. In effetti, la maggior parte degli utenti interessati dai bug nelle animazioni, affermano di aver notato le anomalie solo a seguito della patch di sicurezza di febbraio e non subito dopo aver acquistato il loro dispositivo nuovo di zecca. Per questo motivo, potremmo dunque parlare di cause software facilmente risolvibili. Non è sbagliato ritenere infatti che con la successiva patch di sicurezza del mese di marzo, in via di distribuzione, i difetti vengano poi del tutto superati.

In attesa che giunga una probabile soluzione software ai problemi Samsung Galaxy S23 appena elencati, ci sono diversi consigli suggeriti dagli utenti per mettersi alle spalle le anomalie con le animazioni sui telefoni. Il primo rimedio semplicissimo da testare riguarda il semplice riavvio del telefono, poi lo svuotamento della cache del dispositivo. Potrebbe poi essere anche molto utile disabilitare la funzione RAM Plus e scegliere di passare ad una frequenza di aggiornamento del display di 60 Hz.

