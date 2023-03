In questo mercoledì 15 marzo perché Email.it non funziona e il servizio di posta elettronica non è accessibile per tanti utenti? Le anomalie sono conclamate e comunicate attraverso lo stato ufficiale della piattaforma di comunicazione. Cerchiamo dunque di capire quali siano i motivi dietro le difficoltà, ancora quali siano le funzioni ora non utilizzabili e infine quali possano essere i contatti da tenere in considerazione per supporto e assistenza dedicata.

Se Emai.it non funziona, la probabile causa è da individuarsi nel fatto che il servizio di posta elettronica si è aggiornato di recente e questo grosso passo in avanti può essere responsabile delle anomalie tecniche in corso. Come a dire che nell’innovazione della piattaforma qualcosa non sia andato per il verso giusto. In effetti, proprio questa è la spiegazione al down che si legge nello stato di servizio del sito del fornitore Email.it appunto. Si parla più precisamente di migrazione ancora in corso per la posta e che la cosa potrebbe prendere ancora del tempo (purtroppo non meglio precisato).

Quali sono le prinicipali difficoltà ora di scena visto che non funziona Email.it? In primis, si hanno serie difficoltà di accesso alla propria casella e se autenticati può accadere di non visualizzare la propria posta o anche i contatti in rubrica. Ancora, potrebbe accadere di sperimentare vistosi rallentamenti e per questo motivo, il provider di Email.it si scusa con tutti i suoi clienti. Va ricordato che il servizio è oramai a pagamento con abbonamento ed è per questo motivo che si auspica un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Come affrontare i problemi odierni e ottenere assistenza visto che Email.it non funziona? Non esiste un recapito telefonico al quale chiedere supporto ma, attraverso una mail (magari inviata da altro canale) all’indirizzo a supporto@email.it si otterrà l’aiuto richiesto. In alternativa, potrà anche essere utilizzato il form di contatto presente su questa specifica pagina web, riportando la propria esperienza di utilizzo della casella in ogni dettaglio.

