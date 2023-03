Offerta imperdibile quest’oggi su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker dello scorso anno che può godere di un ulteriore sconto, arrivando ad un prezzo basso mai raggiunto fino ad ora sul famoso sito di e-commerce. Siamo soliti monitorare l’andamento del prezzo di questo Xiaomi Mi Band 7 su Amazon e nella giornata odierna è stato applicato lo sconto più alto da quando è approdato sul mercato, ciò significa che bisogna assolutamente approfittarne se si vuole avere tra le mani tale dispositivo.

Non è mai stato così basso il prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: riscontri oggi 15 marzo

Nuova promozione, dunque, dopo quella esaminata di recente. Approfondendo l’offerta di oggi del famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato applicato uno sconto del 27% sul prezzo da listino di 59,99 euro, ciò significa che il costo finale di questo Xiaomi Mi Band 7 sarà di 43,90 euro. Si ha modo di risparmiare qualche euro in più rispetto a qualche giorno fa ed è un’occasione da cogliere al volo, anche perché sappiamo come ci possano essere variazioni di costo anche nel giro di qualche ora.

Risulta essere tra l’altro il fitness tracker più venduto su Amazon, un prodotto di estrema qualità che potrà soddisfare appieno le esigenze di tutti. Attualmente però non c’è disponibilità immediata, ciò significa che bisogna attendere qualche giorno in più per ricevere questo Xiaomi Mi Band 7 a casa propria, ma ne vale sicuramente la pena. Si parla di circa due settimane di attesa, ma non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Dal punto di vista delle specifiche tecniche questo Xiaomi Mi Band 7 si ritrova con un display AMOLED da 1,62 pollici, può contare su nuovi quadranti dinamici e supporta oltre 110 modalità sportive.

Non manca il monitoraggio della salute, il che rende questo fitness tracker tra i migliori in circolazione. Si ha modo di analizzare il massimo consumo di ossigeno, c’è tra l’altro il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue e quello della frequenza cardiaca in maniera costante. Non è quindi un semplice contapassi, ma fornisce elementi dettagliati della propria attività fisica e della propria salute.