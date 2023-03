Il mese scorso, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 sulla serie dei Samsung Galaxy Note 20 e includeva la patch di sicurezza di febbraio 2023. Ora, la società asiatica ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2023 a bordo dei modelli bloccati e sbloccati dal gestore telefonico negli Stati Uniti.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento per le versioni sbloccate dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra negli Stati Uniti viene fornito con la versione del firmware N98xU1UES3HWB7. Per le versioni dei telefoni bloccate dall’operatore, l’upgrade viene fornito con la versione del firmware N98xUSQS3HWB7. Il nuovo aggiornamento porta la patch di sicurezza di marzo 2023 che risolve oltre 50 problemi di sicurezza riscontrati negli smartphone Galaxy. Per le versioni dei telefoni bloccate dall’operatore, l’aggiornamento è attivo sulle reti Sprint, T-Mobile e Xfinity Mobile. Le unità sbloccate dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno ricevendo l’aggiornamento sulle reti AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, Cricket, C-Spire, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon e Xfinity Mobile.

Se disponete di uno smartphone della serie Samsung Galaxy Note 20 negli Stati Uniti, adesso potete scaricare e installare l’aggiornamento della sicurezza di marzo 2023 accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per quanto riguarda il mercato europeo, bisognerà attendere che l’upgrade con la patch di sicurezza di marzo 2023 arrivi anche da noi (non dovrebbe volerci troppo tempo). Quando sarete raggiunti anche voi dall’aggiornamento in questione ricordate di procedere solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare prima anche un backup dei vostri dati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

