Novella, la madre di Vasco Rossi, compie 92 anni. Come ogni anno, il 15 marzo arrivano puntuali gli auguri del rocker di Zocca, che oggi ha pubblicato una foto d’epoca che lo ritrae giovanissimo accanto alla mamma, accompagnando le immagini ad un messaggio d’amore.

Gli auguri di Vasco alla madre Novella

Non manca occasione in cui il kom descrive Novella come “mamma rock”. Oggi, martedì 15 marzo, Vasco Rossi dedica alla madre queste parole:

“È molto sensibile ed è stata sempre tanto vivace. Si è sposata giovane innamorata della vita e di suo marito. La nostra era una famiglia povera ma si respirava amore e a me non è mancato niente. Alla Novella piaceva molto la musica, le piaceva ballare nelle scampagnate all’aperto”.

Dopo il “buon kom-pleanno alla mia mamma”, Vasco Rossi racconta un aneddoto su due delle sue canzoni più amate. Le sue parole:

“Le ho fatto sentire le mie prime canzoni, la usavo come campione. Ricordo che Ogni Volta le piacque subito, ma per Toffee mi sfidò ironica: ‘Ma dici sempre solo Toffee’, ma sapevo che l’aveva capita”.

Il ricordo del padre

Ogni 28 luglio Vasco Rossi ricorda suo padre Giovanni Carlo Rossi, detto “Carlino”, scomparso nel 1979 a 56 anni per via di un malore. Il Blasco ricorda spesso un episodio: a 20 anni partì con suo padre per una consegna col camion – Carlino faceva il camionista – e si sorprese del fatto che il papà non si fermasse mai per una sosta.

Vasco lo fece sostare ad ogni autogrill, e per questo motivo ogni anno il rocker di Zocca ricorda suo padre per l’infinita pazienza. Per questo, oggi, Vasco ricorda il grande coraggio di sua madre che si ritrovò vedova molto giovane.

