Non si nutrono più particolari dubbi sul fatto che i prossimi iPhone 15 Pro avranno un corpo in titanio. Solo i modelli premium della prossima generazione di melafonini dovrebbero avere il privilegio di essere proposti con questo prezioso materiale di rivestimento: al contrario, gli esemplari di iPhone 15 standard e magari anche gli iPhone 15 Plus dovranno accontentarsi dell’acciaio. Sulla questione è tornato a pronunciarsi un leaker che sta diventando sempre più autorevole per le sue soffiate hi-tech sul mondo Apple, al secolo su Twitter Unknornz21.

Come visibile nel cinguettio posto al termine dell’articolo, un iPhone 15 Pro (immortalato in una sezione della sua cornice inferiore, apparirebbe proprio con rivestimento in acciaio. L’impiego del materiale sarebbe dunque ormai abbastanza scontato, esattamente come l’utilizzo della porta USB-C al posto di quella Lightning proprietaria in uso per anni e anni da parte dell’azienda di Cupertino.

Quali sarebbero i vantaggi dell’utilizzo del frame in titanio per i futuri iPhone 15 Pro? Apple probabilmente punta a questa svolta già da tempo e i benefit sarebbero senz’altro diversi. In primis, l’aspetto e il design dei futuri melafonini di punta ne guadagnerebbe in termini di eleganza. Dal punto di vista pratico poi, è chiaro che la resistenza a graffi ma anche ad urti e cadute del prezioso materiale sarebbe maggiore rispetto all’acciaio. Da notare poi che la specifica scelta del titanio potrebbe anche accompagnarsi a quella dell’utilizzo di tasti solidi sulle cornici dei telefoni (quelli di accensione e il bilanciere del volume): dunque sensibili al tocco e non da premere.

Rispetto ai pro appena elencati per l’utilizzo degli iPhone 15 Pro, c’è anche da dire che il suo impiego potrebbe avere un unico e grande difetto. Il nuovo materiale è certamente più costoso dell’acciaio e il suo utilizzo probabilmente influenzerà il costo dei melafonini premium. Lo scopriremo solo il prossimo autunno.

