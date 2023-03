Siamo a conoscenza che la nuova serie Google Pixel 8 dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2023. La società californiana potrebbe lanciare i suoi prossimi smartphone top di gamma nella seconda metà dell’anno in corso. Solitamente, Google presenta i suoi device premium di prossima generazione al Google I/O di ogni anno; per il 2023, il colosso di Mountain View potrebbe proseguire la tendenza e presentare la serie Pixel 8. Ad ogni modo, grazie a ‘mysmartprice.com‘, curiosi e appassionati non dovranno aspettare troppo per avere un’idea del Google Pixel 8: infatti, insieme al noto tipster OnLeaks, sono giunti interessanti rendering relativi al design del prossimo smartphone Google. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Stando ai rendering del design trapelati, il nuovo Google Pixel 8 avrà dei leggerissimi cambiamenti di design rispetto al predecessore Pixel 7 5G. Essi, infatti, risultano piuttosto evidenti rispetto alla serie Pixel 7. Il Pixel 8 sarà un entry-level premium dell’azienda che dovrebbe essere presentato a maggio 2023. In occasione del lancio, il leaker OnLeaks ha condiviso i rendering del design del prossimo smartphone di punta, che continuerà a sfoggiare una configurazione a doppia fotocamera. È possibile che il dispositivo perderà il sensore teleobiettivo, che potrebbe rimanere esclusivo per il Google Pixel 8 Pro. Mostrerà, inoltre, un flash LED posto all’esterno del modulo della fotocamera di forma ovale.

Frontalmente il nuovo Google Pixel 8 conterà su un display OLED da circa 5,8 pollici FHD+ (rispetto i 6,3 del predecessore) con refresh rate a 90Hz e manterrà il foro circolare posto al centro per la fotocamera selfie. Sotto la scocca troveremo un processore Google Tensor G3, a 3 o 4nm, con CPU octa-core abbinato a 8GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256GB di storage interno. La cornice sarà curva e ospiterà i pulsanti di accensione e volume sul bordo destro; sul bordo inferiore, invece, vi sarà la porta USB Type-C con ritagli per l’altoparlante principale e il microfono. Il sistema operativo sarà Android 14 e la batteria da 5000mAh.

