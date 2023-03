Sono in fase di annuncio gli ospiti del concerto Radio Zeta Future Hits Live a Roma a giugno. Torna il Festival della Generazione Zeta, organizzato a Roma da Radio Zeta, che quest’anno si terrà presso il Centrale del Foro Italico.

Spazio alla musica più ascoltata dai giovanissimi e agli artisti più amati della generazione Zeta, tutti sul palco nella stessa serata, quella di sabato 10 giugno.

Sulle frequenze di Radio Zeta arriveranno gli annunci relativi agli ospiti dell’evento. Il primo in ordine di tempo è il cantante Tananai, ufficialmente tra i fra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live. Ma non sarà di certo l’unico artista dal Festival di Sanremo 2023 a calcare il palco di Radio Zeta. Per il resto degli ospiti occorrerà, però, attendere le prossime settimane.

Sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, Tananai presenterà sicuramente Tango, il brano sanremese che ha conquistato tutti al primo ascolto. Dopo Sesso Occasionale, per lui Sanremo è stata un’ottima conferma.

Gli ospiti del concerto Radio Zeta Future Hits Live a Roma

Tananai

in aggiornamento