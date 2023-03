Etiliko Romantiko di Tonino Carotone è fuori, due anni dopo Whisky Facile (2021) e 24 anni dopo la super hit Me Cago En El Amor. Anche a questo giro il cantautore di Burgos propone un suo personale manifesto in cui scricchiola l’intimismo di un naufrago sopravvissuto che con la sua penna sa raccontare ogni singola vita mai raccontata da altri artisti. Ironico nella superficie, narratore profondo nell’animo.

In questo disco Antonio De La Cuesta – questo il suo vero nome – canta in italiano, spagnolo, inglese, francese e greco e si circonda di tanti artisti che non sono semplici ospiti: i suoi sono commensali, e al suo tavolo siedono nomi eccellenti che spaziano da Piotta a Gino Paoli, fino al Piccolo Coro Dell’Antoniano. A proposito di Gino Paoli, durante la presentazione del disco Tonino Carotone ha raccontato di essere stato invitato dal cantautore genovese a un suo concerto. Da questa amicizia è nata Il Cielo In Una Stanza nella versione presente nel disco.

Tante sono le storie presenti in Etiliko Romantiko di Tonino Carotone: c’è quella del saggio ritardatario di El Ultimo Cliente, quella della sofferenza e dell’immigrazione di Solcando Le Onde, ma anche quella rock’n’roll di No Dollar ft. JhonnyBoy. Per realizzare questo disco Tonino Carotone si è tenuto lontano dalle logiche di mercato e dai cliché e ha raccontato il Mediterraneo nei suoi angoli e nei suoi momenti di vita e di morte, senza lasciare indietro la sfumatura festaiola.

Il tour

Il 10 marzo, intanto, è partito il tour promozionale con la prima data al Faq Live Music Club di Grosseto e che si concluderà il 30 aprile al Rock Planet di Pinarella Di Cervia (RA). Ecco tutte le date:

10/03 Grosseto – Faq Live Music Club

11/03 Firenze – Viper Theatre

17/03 Torino – Hiroshima Mon Amour

24/03 Roma – Largo Venue

25/03 Torre Del Greco (Na) – Cafe’ Street 45

31/03 Mezzago (Mb) – Bloom

15/04 Genova – Crazy Bull

22/04 Bologna – Dimondi Festival

29/04 Trieste – Teatro Miela

30/04 Pinarella Di Cervia (Ra) – Rock Planet

