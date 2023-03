Il colosso di Seul potrebbe rilasciare il Samsung Galaxy S23 FE quest’anno. In effetti, il telefono ha generato più segnalazioni contrastanti di qualsiasi altro dispositivo nella memoria recente. Per ogni voce che nega il rilascio del device nel 2023, sembra che ne emerga un’altra per supportarla. Come riportato da “SamMobile“, la sfera delle notizie mobili è dalla parte del supporto. È passata meno di una settimana da quando abbiamo esplorato la possibilità che il Samsung Galaxy S23 FE non fosse in vendita quest’anno. Un nuovo rapporto dei media coreani che cita fonti della catena di approvvigionamento afferma che Samsung Electronics rilascerà il prossimo dispositivo Fan Edition nel quarto trimestre del 2023.

Il produttore asiatico avrebbe finito di scegliere i suoi partner e fornitori per i componenti del Samsung Galaxy S23 FE. Questi fornitori vogliono iniziare a produrre in serie componenti per il telefono nel terzo trimestre del 2023 ed il colosso di Seul intende rilasciare il prodotto finito nel quarto trimestre. Lo stesso rapporto afferma che l’azienda sudcoreana dovrebbe spedire tra 2 e 3 milioni di Samsung Galaxy S23 FE quest’anno e da 6 a 7 milioni di unità nel 2024. La ragione per la quale il produttore asiatico programma il rilascio di uno smartphone Fan Edition è offrire un device ben equipaggiato ad un prezzo inferiore rispetto al modello Galaxy S di base. Il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe raggiungere il mercato ad un prezzo uguale o inferiore rispetto al Galaxy S21 FE.

Il modello 2023 potrebbe essere messo in vendita ad un prezzo compreso tra gli 800 mila ed i 900 mila won (cifra compresa tra i 610 ed i 686 dollari), mentre il precedente Samsung Galaxy S21 FE è stato messo in vendita a circa 910 mila won (pari a circa 699 dollari). La variante base del Samsung Galaxy S23 da 128GB è stata rilasciata a febbraio per 799 dollari, quindi il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe inserirsi tra questo ed il Samsung Galaxy A54 5G appena annunciato, che parte da 449 dollari negli Stati Uniti e 490 dollari in Europa. Il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe presentare un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed essere alimentato dallo stesso chipset Samsung utilizzato per la serie Galaxy S22 nei mercati Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen. 1.

Continua a leggere su optimagazine.com