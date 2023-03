È ufficiale: da oggi Brian May è Cavaliere dell’Impero Britannico, onorificenza conferitagli da Re Carlo III in una cerimonia che si è tenuta a Buckingham Palace.

Dopo l’annuncio arrivato verso la fine del 2022, è arrivato il grande giorno. Il leggendario chitarrista dei Queen ha ricevuto il titolo per il suo immenso contributo al mondo della musica e per le sue azioni di beneficenza. I fotografi e i reporter hanno immortalato l’artista mentre si inginocchiava di fronte a Re Carlo III e riceveva il gesto della spada posata sulla spalla, prima di rialzarsi e intrattenersi per scambiare qualche parola con il successore della Regina Elisabetta.

“Senza parole”, scrive Brian May nella didascalia di una foto condivisa sui social che lo immortala durante l’investitura. Nel dicembre 2022, quando aveva annunciato che presto sarebbe diventato Cavaliere, Sir Brian May – e qui il “sir” è d’obbligo – aveva scherzato sulla prossima investitura:

“Sorrido ogni volta che qualcuno dice la parola Sir. Non so se dovrei essere ‘Sir Brian‘ o ‘Sir Bri’ anche se credo che, ufficialmente, dovrei essere chiamato Sir Brian Harold May“.

Un titolo assolutamente meritato, dal momento che la vita e la carriera di Brian May non sono legate esclusivamente alla musica dei Queen e al grande messaggio di Freddie Mercury di cui oggi è portavoce insieme a Roger Taylor. May, infatti, è anche fondatore dell’associazione Save Me Trust, nata nel 2009 per la salvaguardia degli animali, in particolare volpi, tassi e fauna selvatica.

Da oggi Brian May è Cavaliere dell’Impero Britannico ed è la seconda onorificenza che il chitarrista riceve da Buckingham Palace: nel 2005, infatti, May è stato nominato Commendatore dell’Impero Britannico. I fan dei Queen sono esplosi di gioia inviando al chitarrista tanti messaggi di stima e affetto.

