Al via la prevendita dei biglietti per i concerti di Bob Dylan in Italia nel 2023. L’artista sarà dal vivo nel nostro Paese per 5 appuntamenti speciali, in cui sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari.

Con l’annuncio degli spettacoli, infatti, viene precisato che si tratta di “phone free show”. Il pubblico sarà quindi invitato a depositare i telefoni cellulari prima dell’ingresso nei teatri in specifiche custodie che ne impediranno l’uso. Vietate foto e riprese video.

Bob Dylan presenterà l’album Rough and Rowdy Ways, unitamente ai suoi maggiori successi, in 5 tappe italiane a partire dal doppio evento al Teatro degli Arcimboldi di Milano. A seguire, l’artista si esibirà in Piazza Napoleone a Lucca per poi far tappa a Perugia. L’ultimo spettacolo è quello atteso a Roma il 9 luglio.

I concerti di Bob Dylan in Italia nel 2023

3-4 LUGLIO – MILANO | TEATRO ARCIMBOLDI

6 LUGLIO – LUCCA SUMMER FESTIVAL |PIAZZA NAPOLEONE

7 LUGLIO – PERUGIA UMBRIA JAZZ | ARENA SANTA GIULIANA

9 LUGLIO – ROMA | AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

I biglietti per Bob Dylan in Italia nel 2023 saranno disponibili in Presale esclusiva su virginradio.it dalle 10.00 alle 23:59 di venerdì 17 marzo. La vendita generale sarà aperta su TicketOne alle ore 10.00 di sabato 18 marzo.

Concerto phone free – cosa significa

Su richiesta dell’artista, non sarà possibile utilizzare nelle sale dei concerti con i propri telefoni cellulari . Il pubblico sarà chiamato a depositarli in un sacchetto all’ingresso. Una volta sul posto, il personale dedicato Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto) aiuterà i presenti a mettere il telefono in una custodia chiusa e sicura, che potrà essere portata con sé in sala.



In caso di emergenza, la custodia del telefono può essere sbloccata in un’area dedicata e segnalata, destinata all’uso del telefono. In ogni concerto è vietato utilizzare il telefono ed è obbligatorio e non negoziabile depositarlo nei sacchetti che ne impediscono l’uso durante lo spettacolo.