Azzurra diventa suora nel finale di Che Dio ci Aiuti 7. FanPage.it svela un’anteprima assoluta in cui il personaggio di Francesca Chillemi prenderà i voti e non solo. Lei e Suor Teresa saranno protagoniste di un esilarante imprevisto che scatenerà un crossover con Un Passo dal Cielo 7 (un escamotage messo in atto da Lux Vide per lanciare la prossima stagione della fiction, come già accaduto in passato con Don Matteo).

Azzurra suora nel finale di Che Dio ci Aiuti 7 porta a compimento la maturazione del suo personaggio. Da ragazza frivola a donna ormai responsabile: in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, la Chillemi ha anticipato a proposito:

Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe. L’evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie, che ha bisogno di una suora nuova dopo l’arrivederci di suor Angela. Azzurra non ha ancora scelto il suo nome da suora, ma ha alle spalle un bel bagaglio di ricordi ed esperienze.

Come avverrà il crossover con Un Passo dal Cielo 7? Nel finale di Che Dio ci Aiuti 7, Suor Azzurra e Suor Teresa vanno in gita a San Vito di Cadore (dove sono ambientate le vicende dell’altra fiction). Nel corso del viaggio accade l’imprevisto: l’amato pulmino blu delle due sorelle viene rubato! Così le suore si recano al commissariato per denunciare il fatto, e qui vi trovano nientemeno che il commissario Vincenzo Nappi (interpretato da Vincenzo Ianiello) e l’agente Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli).

Suor Azzurra e Suor Teresa saranno chiamate a identificare il ladro in tre sospettati che hanno i volti di Nathan, interpretato da Marco Rossetti, Gregorio Masiero (interpretato da Leonardo Pazzagli) e Luciano Paron (interpretato da Giorgio Marchesi).

E il crossover è servito! Ecco una clip dell’incontro con i personaggi delle due fiction di Rai1, condivisa da FanPage.it:

