Una nuova truffa è servita attraverso un nuovo SMS Nexi con riferimento ad una presunta utenza disabilitata della vittima. Il messaggio sta circolando moltissimo in questo mese di marzo e, proprio per questo motivo, potrebbe essere particolarmente pericoloso e mettere a rischio gli italiani. In questo approfondimento, riporteremo i maggiori rischi che si corrono credendo alla comunicazione fake e i suggerimenti dello stesso gruppo Nexi in riferimento al raggiro.

Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo e nel tweet in sua chiusura, l’ultimo degli SMS Nexi veicola la truffa nel seguente modo. Il messaggio si riferisce all’utenza disabilitata a causa di una mancata verifica del profilo proprietario. La nota richiede dunque un’azione urgente ed immediata attraverso un link proposto. Quest’ultimo non conduce di certo al sito reale del gruppo Nexi, semmai ad un suo clone quasi perfetto. Qui verrà richiesta la conferma di alcuni dati personali sensibili come quelli relativi alla carta Nexi appunto. Se fornite, queste informazioni andranno a riempire database in mano a cybercriminali, pronti ad utilizzarli per operazioni non autorizzate, transazioni, ammanchi e altri tentativi di raggiri.

Interpellato sulla catena con protagonista l’ennesimo SMS Nexi, il gruppo Nexi Italia appunto ha chiarito di essere completamente estraneo a questo tipo di comunicazioni. Non saranno mai inoltrati avvisii di questo tipo in via ufficiale. Un modo molto semplice per riconoscere i raggiri resta quello di non abboccare a qualsiasi nota contenga un collegamento ipertestuale. Quest’ultimo non porterà mai a nessuna piattaforma ufficiale, semmai una sua copia ordita per scopi ben poco legali. Meglio cestinare qualsiasi messaggio giunga nella forma appena indicata. Ancora, potrà essere davvero utile identificare il contatto dal quale proviene la comunicazione come spam, inserendolo nella black list del proprio telefono. Ad ogni modo, sarà sempre il caso di prestare attenzione a nuove eventuali note provenienti da altri recapiti.

