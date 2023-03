Torna in onda L’Ispettore Barnaby 23 su Giallo. Dopo il debutto, lo scorso dicembre, con il primo episodio della nuova stagione per festeggiare i 25 anni della serie, l’iconico protagonista della tv crime inglese torna di nuovo sul piccolo schermo con i restanti appuntamenti.

Prodotto e trasmesso a partire dal 1997, L’ispettore Barnaby è tratto dai romanzi inglesi della giallista Caroline Graham e racconta le vicende che ruotano attorno al detective Barnaby, capo della polizia nell’immaginaria contea di Midsomer.

Neil Dudgeon torna a vestire i panni del detective John Barnaby (che interpreta a partire dalla quattordicesima stagione, dopo aver raccolto il testimone da John Nettles) per indagare sui crimini e le stranezze della sua Midsomer. Dietro la facciata di bon ton e perbenismo dei pittoreschi paesini della contea, pieni di vita e tradizioni, si nascondono infatti feroci assassini, segreti e vendette fatali. Nelle sue indagini, Barnaby è affiancata dal sergente Winter (Nick Hendrix). Insieme a loro, nel corso della nuova stagione, troveremo come sempre la patologa Fleur Perkins (Annette Badland), la moglie Sarah Barnaby (Fiona Dolman) e l’inseparabile cane Paddy.

Nell’episodio 23×02 dal titolo Segreti e bugie, Challis Court sembra essere una comunità affiatata per agenti di polizia in pensione, ma le gerarchie della forza sono rimaste, così come i vecchi risentimenti. Quando un nuovo arrivato viene trovato morto, gli altri residenti considerano un omicidio sulla soglia di casa come un affronto e una sfida. Poiché Challis è una tenuta recintata, Barnaby si rende conto che l’assassino è probabilmente un residente… e quindi un ex agente di polizia. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta il 18 dicembre 2022 sulla rete ITV.

La ventitreesima stagione de L’Ispettore Barnaby è composta da quattro episodi.

L’appuntamento con L’Ispettore Barnaby 23 è alle 21:15.

