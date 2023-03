Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta davvero molto interessante che riguarda l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un top di gamma di ultima generazione di stampo Apple acquistabile ad un prezzo decisamente più conveniente. Quando si parla di dispositivo della mela morsicata non si va incontro a delle svalutazioni di rilievo, quindi è opportuno approfittare degli sconti proposti da negozi o vari siti di e-commerce per riuscire a risparmiare qualche euro.

Pare stia iniziando nuovamente a scendere il prezzo per iPhone 14 su Amazon a metà marzo in Italia

Un’altra promozione da valutare con attenzione, dopo quella della scorsa settimana. Analizzando ciò che offre quest’oggi Amazon per questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 14% sul prezzo da listino, 1029 euro, arrivando ad un costo finale di 887 euro. L’offerta è senza dubbio conveniente, c’è un risparmio di rilievo che non può passare in secondo piano, anche perché stiamo parlando dell’ultimo top di gamma realizzato da Apple ed approdato non tanto tempo fa sul mercato.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

C’è da dire anche come l’iPhone 14 non abbia suscitato l’appeal dovuto, tantissimi utenti hanno preferito spendere cifre più elevate per accaparrarsi i modelli Pro, ma resta un dispositivo dalle eccelse qualità tecniche che non ha nulla da invidiare alla concorrenza. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata, la spedizione è gratuita e nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case. Non manca la possibilità di poter acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di provare ad avere tra le mani questo gioiellino di stampo Apple.

Dal punto delle specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 14 sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente presente in circolazione. Dal punto di vista hardware spazio al chip A15 Bionic per prestazioni fulminee e no manca ovviamente la connettività 5G. Il comparto fotografico è decisamente più evoluto e si può contare anche su una batteria più duratura nel tempo. A voi la scelta finale se approfittare o meno di tale offerta.