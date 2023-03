Il popolare canale YouTube PhoneBuff è tornato con un’altra resa dei conti tra Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max. Questa volta, entrambi i telefoni hanno superato un test pratico della batteria ed Apple è stata davvero in grado di mantenere il titolo di “campione indiscusso della durata della batteria”, ma le cose si sono avvicinate molto ed il colosso di Seul ha ottenuto risultati migliori di qualsiasi altro telefono Android precedente. Quando si è trattato del test di caduta di PhoneBuff, il Samsung Galaxy S23 Ultra si è comportato un po’ meglio rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Entrambi i dispositivi erano ancora funzionanti anche dopo quattro cicli di cadute. Quando si tratta del test di velocità, il top di gamma sudcoreano ed il melafonino portabandiera erano quasi testa a testa.

Come riportato da ‘SamMobile‘, nel rigoroso test della batteria, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di un’enorme batteria da 5000mAh rispetto alla batteria da 4323mAh dell’iPhone 14 Pro Max, il melafonino è emerso vittorioso nel test di durata della batteria, tutto grazie al vantaggio del personalizzato-hardware e software progettati e multitasking notevolmente limitato. Quando si parla di hardware importante quanto la batteria, è importante esaminare le specifiche. L’iPhone 14 Pro Max è dotato di un display da 6,7 pollici, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra presenta un display più grande da 6,8 pollici. Entrambi hanno frequenze di aggiornamento variabili che possono andare da 1-120Hz. Il display del Samsung Galaxy S23 Ultra ha una risoluzione maggiore a 1440 x 3088 rispetto ai 1290 x 2796 di iPhone 14 Pro Max.

Considerando tutto ciò, l’iPhone 14 Pro Max che supera di 38 minuti il Samsung Galaxy S23 Ultra non è molto impressionante. Il portabandiera asiatica è durato 27 ore e 6 minuti prima di dire addio, mentre il californiano è morto dopo 27 ore e 44 minuti. Sebbene il Samsung Galaxy S23 Ultra non sia durato quanto l’iPhone, il device offre più funzionalità, un multitasking adeguato e spinge più pixel per guidare lo schermo a risoluzione più elevata. Questo test mostra ancora una volta come l’hardware e il software personalizzati ottimizzati per un dispositivo possono aiutare a fornire risultati migliori.

