È tutto vero: il nuovo OnePlus Pad, nonché primo tablet del produttore cinese presentato poco più di un mesetto fa, sta ufficialmente arrivando anche in Italia. Il dispositivo Android è ormai pronto al debutto anche nel nostro mercato; tuttavia, le vendite non inizieranno subito, ma la data da segnare per il lancio è quella del prossimo 10 aprile. Occorrerà aspettare giusto un mesetto, quando OnePlus farà partire i preordini per il suo primo tablet. A questo punto, andiamo insieme a vedere i dettagli e quali sono le principali specifiche tecniche.

Rispetto ad altri modelli già in commercio, il nuovo OnePlus Pad sfoggia un design personale e uno spessore di 6,54mm. Sul retro presenta un look davvero bello e unico nel colore Halo Green, con un modulo di forma circolare in metallo posto al centro per rendere più comoda la modalità orizzontale. Il tablet mostra un display LCD curvo 2,5D da 11,61 pollici 2.8K, con frequenza di aggiornamento a 144Hz, risoluzione 2800 x 2000 pixel, luminosità di picco 500 nit, supporto HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Tra l’altro, vengono anche forniti una OnePlus Stylo e Magnetic Keyboard. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 9000, octa core a 4nm da 3,05GHz di frequenza massima abbinato a 8 o 12GB di RAM LPDDR5 e 128GB di storage interno UFS 3.1.

Quanto al comparto fotografico il OnePlus Pad sfoggia sul retro una fotocamera da 13MP con flash LED per video fino 4K a 30 fps; mentre frontalmente una selfie-cam da 8MP che garantisce video fino 1080p a 30 fps. Lato connettività offre: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 LE, USB-C. Il sistema operativo adoperato è Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 9510 mAh con ricarica rapida SuperVooc a 67W. Per il momento ancora non vi è il prezzo di listino per l’Italia, ma la cosa certa è che arriverà sul nostro mercato a partire dal 10 aprile.

