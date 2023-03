Pare siano in corso problemy AnyDesk anche qui in Italia nelle ultime ore, alla luce di alcune segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 14 marzo in giro sul web. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, le informazioni in merito sono ancora frammentarie, ma qualche analogia con l’ultimo disservizio che abbiamo avuto modo di analizzare su OM sembra esserci. Proviamo a fare chiarezza, grazie alle prime segnalazioni raccolte martedì mattina dal pubblico che non riesce ad usufruire del servizio.

Cosa sappiamo sui problemi AnyDesk in Italia oggi 14 marzo: difficoltà anche con l’assistenza

A dirla tutta, le notizie per ora sono frammentarie sui problemi AnyDesk di questa mattina. Un utente, ad esempio, sui social fa sapere di aver provato ad ottenere supporto tecnico, ma senza fortuna. Afferma di aver acquistato una sola licenza, ma da alcuni minuti a questa parte il sistema gli dice che la chiave seriale non sia valida. Una volta inserito l’indirizzo email che era stato utilizzato per verificare il proprio indirizzo di posta elettronica, quando si seleziona clic il collegamento automatico per andare avanti, pare non succeda nulla.

Va detto che i problemi AnyDesk possono essere monitorati in tempo reale anche attraverso Down Detector, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro pezzo non abbiamo ancora riscontri ufficiali e definitivi per comprendere cosa stia realmente accadendo a questa piattaforma. A voi come stanno andando le cose? Avete notato delle anomalie a partire dalle 10 di oggi 14 marzo qui in Italia?

Fateci sapere con un commento eventualmente, in modo da contestualizzare meglio i problemi AnyDesk trapelati nel corso degli ultimi minuti. Solo così, infatti, capiremo una volta per tutte cosa stia accadendo con la nota piattaforma che connette PC e consente di ottenere assistenza da remoto.