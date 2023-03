Tempo di regali per la prossima Festa del Papà e una guida alle5 migliori smartband potrebbe fare al caso di genitori amanti della tecnologia e naturalmente del fitness. Le occasioni a buon mercato non mancano in vita della prossima ricorrenza del 19 marzo, senza dimenticare mai l’attenzione alla qualità del dispositivo proposto per restare in forma e monitorare sempre nel dettaglio la propria salute. I brand presi in esame sono quelli più attivi per la specifica categoria merceologica, ossia Amazfit, Honor, Huawei, Xiaomi e Futbit.

Amazfit Band 7

Per quanto riguarda la proposta Amazfit, come regalo ad un papà per la ricorrenza del prossimo 19 febbraio, si potrebbe puntare tutto sulla Band 7. Il display del dispositivo è da 1,47″ è di tipo AMOLED HD con densità di pixel pari a 282 ppi. L’indossabile ha un’autonomia di 18 giorni circa e consente di monitorare fino a 120 modalità sportive diverse. Il traccialetto smart è in grado di misurare tre indicatori di salute insieme ossia la frequenza cardiaca, lo stress e il livello di ossigenazione in 45 secondi. Il costo attuale del prodotto è di circa 44 euro.



Honor Band 5

Tra le migliori smartband da regalare in vista della prossima Festa del Papà, c’è anche l’Honor Band 6 con schermo da 0,95 pollici, dunque più piccolo di quello del precedente modello. Il dispositivo è pronto a monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale, la qualità del sonno con circa 200 suggerimenti personalizzati per migliorare il riposo. Il tracker è utile anche per misurare l’ossigenazione del sangue e naturalmente per tenere traccia di un gran numero di diversi tipi di allenamenti sportivi. Il dispositivo vanta un’autonomia di circa 20 giorni e naturalmente potrà essere utilizzato anche per ricevere notifiche di chiamate in arrivo, messaggi e mail. Il costo attuale di questa soluzione è di 34 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 7

Tra le migliori smartband non poteva neanche mancare l’ultima versione del fitness tracker di Xiaomi. La Band 7 ha uno schermo da 1,62″ con definizione da 326 ppi. Le modalità di allenamento rilevate sono circa 110 in numerosi dettagli che contribuiscono a restituire statistiche accurate sull’attività sportiva. Il dispositivo, esattamente come nel caso dei suoi diretti competitor, serve a monitorare la percentuale di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno. Molto utile è anche l’analisi dello stress e i report relativi al ciclo femminile. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha un’autonomia dichiarata di circa 15 giorni. Il costo in offerta dell’esemplare è pari ora a 48 euro.

Huawei Band 7

La quarta proposta di questa guida alle 5 migliori smartband da acquistare per la prossima Festa del Papà include anche la Band 7 di Huawei. Il costo del dispositivo rientra nei 50 euro, per l’esattezza 49 euro. Lo schermo è da 1,47″ e il peso di appena 16 grammi. Le modalità di allenamento monitorate sono 96 e il dispositivo aiuta certamente nel controllo costante della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione nel sangue, come della qualità del sonno. Anche il livello di stress è continuamente analizzato, con l’ausilio della modalità TruRelax che suggerisce esercizi per la respirazione e di rilassamento quando necessari.

Fitbit Inspire 3

L’ultima soluzione di questa guida alle 5 migliori smartband di cui approfittare al momento è quella di Fitbit Inspire 3. Più che la durata dell’autonomia di questo dispositivo (di circa 10 giorni), il plus sicuro di questo dispositivo è la resistenza all’acqua fino a ben 50 metri di profondità. Ancora, l’aspetto tecnico che rende più costoso (circa 95 euro) il dispositivo rispetto a quelli precedenti è il GPS integrato. Passando alle modalità di allenamento monitorate queste sono una ventina, eventuali picchi di stress sono sempre monitorati, così come la frequenza cardiaca e l’ossigenazione nel sangue.





