Gli Skunk Anansie a Rimini in estate per l’unica data italiana. La band di Skin salirà sul palco in occasione del festival Ultrasuoni, che quest’anno sarà interamente dedicato alla memoria di Thomas Balsamini.

Gli Skunk Anansie saranno a Rimini il 10 giugno 2023. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e tutti gli altri circuiti autorizzati al prezzo unico di € 51,75. Nell’annunciare la data, la band britannica ha speso alcune parole per ricordare Thomas Balsamini e il suo ruolo nel mondo dello spettacolo di Rimini. Ecco la nota pubblicata sui social:

“Il 10 giugno 2023 saranno dieci anni dalla scomparsa di Thomas Balsamini, proprietario dello storico Velvet Club di Rimini. Abbiamo ricordi molto belli per aver suonato al Velvet Club diverse volte. Thomas era una celebrità locale di Rimini che ha investito soldi e tutta la sua vita nella promozione musicale. Siamo incredibilmente onorati di essere stati invitati a far parte di quello che sarà un magico evento di beneficenza per onorare la memoria di Thomas Balsamini”.

Nel frattempo c’è grande attesa per il nuovo album degli Skunk Anansie, seguito ideale di Anarchytecture (2016). Nel 2022 la band ha lanciato due singoli, Piggy e Can’t Take You Anywhere, e i fan sperano che il 2023 sia l’anno non solo del concerto degli Skunk Anansie a Rimini, ma anche quello della nuova release a ben 7 anni di distanza dal disco precedente.

Il festival Ultrasuoni di Rimini sarà una tre giorni dal 9 all’11 giugno, con un cast ancora da annunciare. Gli Skunk Anansie sono passati per Rimini in altre due occasioni: la prima nel 1995 come band di apertura ai Therapy?, la seconda nel 1997 per portare sul palco il secondo album Stoosh (1996). In entrambe le occasioni, proprio come la band racconta, gli Skunk Anansie avevano suonato presso il Velvet di Thomas Balsamini.

