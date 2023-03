Da questo momento in poi, uno stato WhatsApp con vocale potrebbe essere per molti la norma. Al posto di pubblicare delle immagini o dei semplici testi associati al proprio profilo, in tanti potrebbero decidere di ricorrere alla funzionalità specifica per le note audio, appena sbarcata in via definitiva per gli iPhone nella versione 23.5.75 dello store Apple apparsa solo ieri 13 marzo.

Dopo aver effettuato l’aggiornamento specifico, come si potrà procedere alla pubblicazione di uno stato WhatsApp con il vocale? La procedura è decisamente semplice e saranno necessari solo pochi istanti. La prima cosa da fare sarà visitare la scheda Stato e dunque toccare l’icona della matita di solito utilizzata per inserire i contenuti testuali. All’interno della nuova schermata appena aperta poi, basterà tenere premuta l’icona del microfono per registrare la nota preferita e rilasciare il pulsante una volta terminata l’operazione. Insomma, il passaggio sarà del tutto identico a quello eseguito nelle chat quando si vuole condividere sempre un vocale.

Per chi si appresta a pubblicare il suo primo stato WhatsApp con vocale, è giusto chiarire qualche altro dettaglio, ad esempio relativo alla loro durata. I contenuti audio non potranno durare più di 30 secondi e ancora, proprio questi ultimi, potranno essere inoltrati dalla scheda degli stati alle chat (ma, almeno per il momento, non sarà possibile l’operazione contraria).

Chiunque scaricherà la versione di WhatsApp per iPhone già indicata dovrebbe già avere a disposizione la possibilità di inserire i vocali all’interno degli stati. Tuttavia, nel caso la funzione non sia al momento presente nel servizio, è giusto precisare che l’implementazione potrebbe anche giungere con qualche giorno di ritardo, così come si legge nelle note ufficiali degli sviluppatori relative all’update. Per quanto riguarda i dispositivi Android invece, va ricordato che la novità è già presente in beta e via via si diffonderà anche per gli utenti non tester via Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com