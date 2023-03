Un video immortalato durante i Juno Awards 2023 mostra la reazione di Avril Lavigne contro un’ambientalista salita sul palco in topless per un atto dimostrativo. Inizialmente la popstar ha tentato di ignorare quell’invasione, poi ha sbottato ed ha apostrofato con parole colorito l’attivista per cacciarla dal palco.

L’episodio ha avuto luogo a Edmonton durante i Juno Awards, quasi una versione canadese dei Grammy. Avril Lavigne si trovava sul palco per presentare AP Dhillon, quando improvvisamente un’attivista è salita sul palco col seno scoperto e i capezzoli nascosti, un paio di pantaloni rosa e il corpo ricoperto di scritte.

L’attivista protestava contro il progetto che in Ontario prevede di riconvertire in terreno edificabile l’area protetta di Greenbelt, per questo sulla schiena presentava la scritta “save the Greenbelt” e sul braccio “land back”. La donna girava intorno all’artista e più volte si voltava avanti e indietro per mostrare tutte le scritte impresse sul suo corpo. All’improvviso Avril Lavigne si è voltata e l’ha guardata: “Get the f**k off, b**ch!”, ovvero: “Vattene, pu**ana”.

Un uomo della sicurezza è dunque intervenuto per allontanare l’attivista tra le risate nervose della popstar. Poco dopo, Avril Lavigne è stata convocata sul palco per ritirare il premio TikTok JunoFan Choice e si è sentita di ritornare sull’argomento:

“Nessuno si permetta a fare qualcosa stavolta, o verrà fuori la canadese che è in me e pianterò un gran casino”.

Poco dopo Avril Lavigne ha pubblicato un post per ringraziare per il premio e ha ribadito ironicamente: “Get the f**k off, bi**h!”. Per il momento la popstar canadese non è ritornata sull’argomento, ma il video in cui la vediamo mandare via l’attivista dal palco è diventato virale sui social.

Tante sono le polemiche contro Avril Lavigne, accusata di non appoggiare la sensibilizzazione su un problema ambientale.

