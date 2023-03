Nella mia vita mi sono imbattuto in situazioni strane e all’apparenza incomprensibili e, affascinato, mi sono lasciato andare alla corrente senza cercare di capire ma solo godere di quanto stavo vivendo.

Mi è accaduto anche durante la diretta We Have a Dream in un collegamento con un’isola greca dove c’era un’artista che non voleva apparire, Carol che ha creato il progetto AVoice, con accanto un’amica chitarrista strepitosa, Roberta Roman, che a Parigi ha un trio jazz da favola.

Lasciati andare anche tu, guarda il video integrale che documenta questo collegamento dove c’è un brano, “Let your Angels fall”, cantato da una voce celestiale e due video del Roberta Roman Trio: “Libertango” di Astor Piazzolla e un medley registrato al festival jazz di Baie.

Ecco la mail da cui è nato tutto:

Una semplice canzone che invita ad indossare le Ali (Wear Your Wings) e a contribuire con la propria interpretazione, il proprio arrangiamento, declinata anche nelle varie Arti, a diffondere un messaggio di Luce e di Amore.

E’ un vero e proprio progetto di Marketing Musicale Internazionale per Angel Investors, laddove il proprio investimento di creatività, artistico talento, tempo e risorse si traduce nel compiere azioni (attività di PMI piccola media impresa) in forma circolare.

Come nasce il brano? Una lunga storia … oltre Tempo e Spazio. Per chi vuole approfondire ci sarà presto un Libro che narra il racconto autobiografico e romanzato, destinato ad essere un FILM, la cui colonna sonora e tema portante sarà proprio … “Let your Angels fall”.

Una storia appassionante, a supporto e contemporaneamente base del progetto, che non si limita solo ad una canzone e alle varie versioni attuali e future, ma prosegue fintanto che le vibrazioni (azioni vibranti) si moltiplicheranno.

All’atto pratico, questo non è un puro sogno visionario: gli esempi da quando abbiamo registrato la prima versione sono tanti … collaborazioni (apparentemente casuali) tra musicisti di varie nazionalità, l’approccio delicato alla LIS lingua dei segni e alla multimedialità …

Il Quaderno di Francesca, GuardMe, Superhubile, Travel-in-Art …. Tanti cerchi, tanti gruppi di professionisti al lavoro, tanta progettazione per il Futuro e le nuove generazioni.

Pensate a cosa può scatenare una semplice canzone!!!

Perché AVoice autrice del brano … tra 1.000 non appare?

Perché il messaggio degli Angeli non ha un corpo, non ha una fisicità riconducibile ad 1 sola persona.

Non è la ricerca dell’anonimato, ma il desiderio di non apparire, se non con la Voce. Il Suono è già di per sé una presenza. Come l’OM (AUM).

Ed ecco una biografia di Roberta Roman e del suo trio:

ROBERTA ROMAN TRIO Passione, grazia, fuoco

Tre donne, tre personalità, tre culture: italiana, argentina e francese.

L’International Trio, con sede a Parigi, offre un originale viaggio musicale attraverso la connivenza della musica accademica e popolare.

L’originalità del Trio risiede nelle sue raffinate melodie, ritmi e armonie. Le sue soluzioni interpretative combinano ironia e sensualità, sobrietà e abbandono sentimentale, energia e delicatezza. Il loro repertorio abbraccia il tango delle origini, il Tango Nuevo di Astor Piazzollo hacome le opere scritte appositamente per il loro ensemble.

Da più di 20 anni, il Roberta Roman Trio si esibisce sui palchi di tutto il mondo e condivide il cartellone con artisti di fama internazionale come Pink Martini, Richard Galliano, Gotan Project, Richard Bona, André Ceccarelli, Momix.

Il Trio ha partecipato alla produzione cinematografica “Démokratia” di Malek Bensmail trasmessa su ARTE. I suoi concerti sono stati trasmessi da Radio France, Rai Italia e Radio-TV messicana.

www.roberta-roman.com

https://m.facebook.com/robertaroman.artiste

Roberta Roman è italiana. Fa parte della “Generazione SPEDIDAM” che riunisce i 12 migliori artisti in Francia selezionati per il loro talento e gusto per la ricerca musicale.

Uno dei musicisti più eclettici della scena internazionale.

In 1996, forma il suo Tango Trio che riunisce chitarra, bandoneon e violoncello, che offre un repertorio originale con una scrittura sottile tra musica accademica e musica popolare Il Trio si è esibito in palcoscenici prestigiosi come il Théâtre National de Chaillot, il Théâtre Saint Germain en LayeLeAtrio di Chaville, in Francia ma anche a LeAnfiteatrodi Catania, la Metropolitano di Palermo, ilIdroscalo Milano, Italia, Le Teatro Bellinzona in Svizzera, il Teatro Querétaro, Teatro di Belle Artes a Messico.

Accanto alla sua vita da concertista, la passione di Roberta per la ricerca e la storia è ora all’origine del suo nuovo progetto, T4N0, che riscopre il legame tra le origini del tango e della canzone napoletana e una delle cuiregistrazioni con il rapper LUCARIELLO è stata scelta per la serie Gomorra su Netflix.

Per il suo nuovo progetto discografico “La Petite Naples Marseillaise” Roberta riunisceartisti provenienti da diversi universi musicali: Petra Magoni, Manu Theron, Akhenaton e Lucariello.

Roberta Roman si è diplomata al Conservatorio di Milano. A Parigi incontra gli insegnanti Betho Davezac e Alberto Ponce con i quali perfeziona la pratica della chitarra. Nel 2009 ha conseguito il Master 2 al Conservatorio di Venezia con le congratulazioni della giuria all’unanimità. Titolare di un C.A (certificato di attitudine), è attualmente docente presso il Conservatorio Erik Satie di Bagnolet.

