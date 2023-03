Amazfit GTR Mini è adesso ufficiale: lo smartwatch è stato da poco annunciato, debuttando a livello commerciale anche su Amazon con disponibilità effettiva dal 28 marzo. L’orologio viene venduto nelle colorazioni Midnight Black, Misty Pink e Ocean Blue, con cassa circolare di 42,83×42,83×9,25mm (per 24,6gr.) in acciaio inossidabile che lo rende estremamente elegante (fermo restando che l’indossabile è perfetto anche come personal trainer 24/7 nella gestione delle sedute di allenamento), nonostante si stia parlando di un prodotto dal prezzo comunque contenuto. Amazfit GTR Mini presenta un unico tasto di comando ed un cinturino in silicone da 20mm.

L’orologio è in grado di monitorare oltre 120 modalità sportive diverse e potrà connettersi allo smartphone tramite la connettività Bluetooth 5.2; include anche il GPS con supporto a cinque sistemi di navigazione satellitare, cosa che vi consentirà di allenarvi lasciando a casa lo smartphone. Amazfit GTR Mini presenta uno schermo AMOLED da 1.28 pollici con risoluzione di 416 x 416 pixel a 326ppi, vetro temperato 2,5D e copertura AF.

Il wereable può anche tenere traccia del battito cardiaco in modo continuo, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ed i livelli di stress. A bordo troverete il processore Huangshan 2S, il sensore BioTracker 3.0 PPG, l’accelerometro, il sensore geomagnetico a 3 assi e di luminosità ambientale (in altre parole, non gli manca niente per essere considerato alla pari di tanti altri smartwatch, che magari costano anche di più). La batteria ha una capacità di 280mAh (autonomia garantita fino a 14, 15 giorni). Amazfit GTR Mini ha un prezzo di vendita di 129,90 euro, acquistabile fin da subito su Amazon. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

