L’emicrania è tra i disturbi più diffusi. Alcune persone soffrono di mal di testa sporadico, altre in modo cronico, attacchi ripetuti nell’arco della settimana. I sintomi possono essere diversi ma la cosa comune è che iniziano di sorpresa, senza apparente preavviso. Nella maggior parte dei casi il mal di testa tende a peggiorare, fino a provocare nausea. L’uso di farmaci aiuta ad alleviare il dolore, ma se non abbiamo medicinali adatti a portata di mano, esistono anche altri rimedi all’emicrania, come riporta HealthCentral..

La dottoressa Lauren Natbony, della Icahn School of Medicine del Mt. Sinai di New York che ha pubblicato una review sull’emicrania sulla rivista Current Pain and Headache reports, sostiene che “molti interventi non farmacologici possono alleviare gli attacchi di emicrania“.

Ecco 5 rimedi non farmacologici contro l’emicrania.

1- Magnesio: svolge un ruolo chiave nella funzione muscolare e nervosa e potrebbe anche essere in grado di inibire le attività cerebrali che causano l’emicrania. Come spiega la dott.ssa Natbony, “il magnesio è l’integratore più studiato per l’emicrania”.

2- Impacco freddo: può essere utile a calmare le terminazione nervose di testa e collo, ovvero quelle initeressate dall’emicrania.

3- Dormire: sedersi in poltrona o stendersi a letto in una stanza fresca e buia, chiudere gli occhi e fare un pisolino aiuta a combattere il mal di testa. L’emicrania è spesso legata a problemi del sonno.

4- Aromaterapia: alcuni profumi possono alleviare i sintomi dell’emicrania, soprattutto menta pipertina, eucalipto e lavanda. Si possono usare oli essenziali. Basta diluirli in un bicchiere d’acqua fresca, inumidire un panno e poi applicarlo sulla fronte.

5- Bere molta acqua: la disidratazione più causare attacchi di emicrania e renderli più gravi e frequenti. Quando si è disidratati, il tessuto cerebrale può ridursi e allontanarsi leggermente dal cranio, esercitando pressione sui nervi e causando dolore.

