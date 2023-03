La serie Samsung Galaxy S23 ha un hardware della fotocamera impeccabile e le sue prestazioni nella vita quotidiana sono fedeli a quanto affermato dall’azienda. Il Samsung Galaxy S23 Ultra, con la sua fotocamera astronomica da 200MP, vi offre alcune delle immagini più dettagliate che si possono scattare su uno smartphone. La ciliegina sulla torta per i possessori di Samsung Galaxy S23 è l’ultimo suggerimento di un affidabile informatore Ice Universe il quale rivela che il colosso di Seul sta pianificando un grande aggiornamento che si concentra sull’ottimizzazione della fotocamera.

Come riportato da ‘SamMobile‘, diversi proprietari della serie Samsung Galaxy S23 si sono lamentati delle immagini sfocate catturate utilizzando questi telefoni per un bel po’ di tempo. Nemmeno il Samsung Galaxy S23 Ultra viene risparmiato e, secondo quanto riferito, non è all’altezza del suo hardware. Poiché la fotocamera principale da 200MP del device offre immagini da 12MP a causa dell’effetto binning dei pixel, dovrebbe esserci meno rumore, le immagini dovrebbero essere più nitide ed avere una migliore gamma dinamica, ma gli utenti non stavano ottenendo i risultati desiderati.

Se seguiamo le informazioni di Ice Universe, il produttore asiatico lancerà un aggiornamento per l’ottimizzazione della fotocamera per i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra questo marzo. Si ipotizza che, insieme ai miglioramenti nella qualità delle immagini acquisite da questi telefoni, l’aggiornamento tocchi anche il problema del ritardo dell’otturatore solitamente presente sui telefoni Samsung. Ci piacerebbe vederlo avvicinarsi agli iPhone di Apple, che sono tra i migliori. Secondo Ice Universe, il prossimo aggiornamento del Samsung Galaxy S23 migliorerà anche la modalità notturna. Il produttore asiatico è stato accusato di elaborazione eccessiva delle immagini nella modalità notturna. La data esatta del lancio dell’aggiornamento non è stata menzionata, ma si presume l’upgrade arrivi verso la fine di marzo.

