Saranno presto fuori tre nuovi singoli di Salmo con Le Carie, un bizzarro progetto discografico di cui si sa ben poco ma di cui si parla già tantissimo. La scorsa settimana il rapper sardo aveva annunciato “3 pezzi nuovi” scatenando l’hype dei fan e le più strampalate speculazioni.

Nel tempo, a Milano sono comparsi dei manifesti in cui scansionando il QR code ci si ritrovava nella pagina Instagram de Le Carie. Un collettivo? Un’etichetta? Una band? Per il momento siamo sul piano delle ipotesi, ma quel che è certo è che Maurizio Pisciottu sta per sfornare nuova musica.

Quindi il 15 marzo usciranno tre singoli: Un Attimo, Bugiardo e Tu X Me. Il tutto viene presentato come la campagna pubblicitaria di uno studio dentistico e questi tre brani farebbero parte di un progetto più ampio, Tre, appunto, che sulla pagina de La Carie vengono presentati come i primi estratti del “nuovo album”. Non è dato sapere di quale genere parliamo, visto che Salmo negli anni ha toccato l’hardcore, il nu metal, lo stoner rock e il rap.

Ad alimentare l’hype sono le grafiche usate sui social, dove i componenti del progetto si presentano come se fossero in uno spot anni ’80. Un revival, per ora, che è un po’ figlio di questa epoca in cui ci siamo tutti riscoperti nostalgici di ciò che vivevamo fino a 40 anni fa.

L’ultimo album in studio è Flop (2021), che ha avuto il difficile compito di succedere al successo di Playlist (2018) ma è stato tutt’altro che un insuccesso. Nel frattempo Salmo ha recitato in Blocco 181 per Sky in cui è stato anche parte attiva nella produzione; nel 2023 ha partecipato al Festival di Sanremo come super ospite, sia dalla nave Costa Smeralda che sul palco nella serata dei duetti.

