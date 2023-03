Nella seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 2, la contessa Bianca si avvicina a Luigi Alfredo: è chiaro che è interessata a lui, ma non c’è solo questo sotto.

In questa seconda stagione, Ricciardi deve affrontare il lutto per la perdita dell’amata tata Rosa, mentre il suo “dono” continua a logorarlo. Catturare gli assassini è la sua ossessione, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica, che è ora corteggiata da Manfred. Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo.

Ecco la sinossi della seconda puntata, in onda stasera 13 marzo su Rai1:

La contessa Bianca Palmieri chiede aiuto a Ricciardi per risolvere un caso di omicidio per il quale è accusato il marito, secondo lei ingiustamente: quello dell’avvocato Piro, trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Ricciardi si fa convincere a riaprire le indagini, approfondendo la confidenza con la contessa. Ma il commissario ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso.

Nel cast e personaggi de Il Commissario Ricciardi 2: Lino Guanciale nel ruolo del commissario Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo è il brigadiere Maione; Enrico Ianiello è il medico legale Bruno Modo; Serena Iansiti è Livia; Maria Vera Ratti è Enrica; Fiorenza D’Antonio è la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina; Veronica D’Elia nei panni di Nelide, nipote di Rosa; Adriano Falivene è Bambinella; Christoph Hülsen è Manfred von Brauchitsch; Mario Pirrello è Angelo Garzo, diretto superiore di Ricciardi.

Il Commissario Ricciardi 2 vi aspetta su Rai1 alle 21:25.

