La caratteristica più amata dei Galaxy Watch era la ghiera girevole, ma il colosso di Seul l’ha rimossa con la serie Samsung Galaxy Watch 5. Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic aveva una ghiera girevole, ma il suo successore, il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, ne era sprovvisto. Sembra che il produttore asiatico stia riportando la funzionalità con la serie Samsung Galaxy Watch 6.

In questo articolo vi abbiamo riferito che il Samsung Galaxy Watch 6 Pro potrebbe presentare una ghiera girevole fisica: ora sono emerse ulteriori informazioni che mostrano la possibilità che il colosso di Seul introduca un modello “classico” nella gamma Samsung Galaxy Watch 6, dotato di una lunetta girevole. Come riportato da ‘SamMobile‘, sono state individuate le batterie dei modelli Samsung Galaxy Watch 6. Secondo le informazioni, il Samsung Galaxy Watch 6 arriverà nelle versioni da 40 e 44mm, mentre il Samsung Galaxy Watch 6 Classic sarà disponibile in due dimensioni, da 42 e 46mm. La versione da 40mm del Samsung Galaxy Watch 6 (nome in codice Fresh6 Small) dovrebbe avere una batteria da 300mAh, mentre la versione da 44mm (nome in codice Fresh6 Large) dell’orologio una batteria da 425mAh. Il Samsung Galaxy Watch 6 Classic, con il nome in codice Wise6 Small (42mm), una batteria da 300mAh. Esiste la versione più grande dell’orologio, ma la sua capacità della batteria non è stata ancora rivelata.

Poiché la versione di fascia alta del Samsung Galaxy Watch 6 sembra avrà una capacità della batteria molto più piccola dei 590mAh del Samsung Galaxy Watch 5 Pro, si ipotizza che il colosso di Seul porterà il Samsung Galaxy Watch 6 con una lunetta fisica girevole. Le cose diventeranno più chiare solo una volta che saranno trapelate ulteriori informazioni sui prossimi orologi. L’orologio dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno insieme ai Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

