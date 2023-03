Siamo sempre pronti ad assistere alle novità di WhatsApp che ormai arrivano con grande regolarità per garantire un utilizzo migliore dell’app di messaggistica. Gli sviluppatori di WhatsApp ci tengono a semplificare la vita a tutti gli utenti che ogni giorno usano quest’app di messaggistica per comunicare con chiunque e per questo pensano costantemente a quale nuova funzione possa fargli più comodo. C’è sempre un’attenzione particolare verso l’aspetto sicurezza e privacy, ma si punta anche su funzioni che possano migliorare la comunicazione con i propri contatti.

Un aggiornamento WhatsApp per riconoscere più velocemente i contatti che non abbiamo salvato

Al di là delle limitazioni imposte ai gruppi, come osservato di recente, abbiamo un’altra novità WhatsApp da prendere in esame oggi, dunque. A tal proposito, stando a quanto emerso dai ben informati colleghi di WABetaInfo, sta per arrivare su WhatsApp una nuova funzionalità, scovata nella versione 2.23.5.12. sul Google Play Beta Program, e che riguarda il nome push che sostituisce il numero di telefono all’interno dell’elenco chat quando si riceve un messaggio da un contatto sconosciuto in una chat di gruppo.

Tale funzione sarà immediatamente disponibile per alcuni Beta Testers, ma vediamo di cosa si tratta. Con questo nuovo accorgimento pronto ad approdare su WhatsApp si darà maggiore priorità al nome push che al numero di telefono. Questo permetterà di scambiare numeri di telefono e inviare nomi all’interno del fumetto del messaggio nelle chat di gruppo. Parliamo di una funzione che ha lo scopo di garantire immediatamente il riconoscimento di un numero appartenente ad un contatto sconosciuto.

Si ha modo di vedere, grazie a tale novità, che ogni qual volta si riceve un messaggio da un contatto sconosciuto in una chat di gruppo, il nome push ora appare al posto del numero di telefono all’interno dell’elenco chat. Questo nome push può apparire al posto del numero di telefono anche in diverse sezioni dell’app. Questo tipo di funzione è in via di rilascio per i Beta Testers, ma non dovrebbe poi tardare ad essere diffusa anche su larga scala. Attendiamo altre novità a riguardo.