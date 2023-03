Metti un giorno speciale a Napoli. Sono stato invitato da Alessandra Clemente a partecipare ad una giornata molto particolare per la città. Il 4 marzo 2023, giorno dell’80° compleanno di Lucio Dalla, Napoli gli ha dedicato l’intera giornata.

La mattina è stata inaugurata al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) una splendida mostra che, oltre a tutti i cimeli della fondazione, contiene tanti oggetti, foto, locandine legate alla città, che Lucio amava tanto, a foto inedite dei primi spettacoli di Lucio Dalla, quando aveva ancora 5 anni, insieme alla sua partner Marzia.

Ho intervistato il Commendatore Alessandro Nicosia, che ha realizzato la mostra, Andrea Faccani, Presidente della Fondazione Lucio Dalla, e Alessandra Clemente, mia amica e consigliere comunale, che ha voluto la targa di Lucio Dalla e che mi ha invitato a queste manifestazioni.

Vincenzo De Luca e Red Ronnie, discorso inaugurazione mostra Lucio Dalla al MANN, Napoli 4.3.23

Nella conferenza stampa all’inaugurazione all’inaugurazione della mostra “Il sogno di essere napoletano” al MANN di Napoli, mi hanno chiesto di intervenire dopo Vincenzo De Luca, Governatore della Campania. Naturalmente lui è stato al solito ironico, anche se il suo discorso è stato pieno di verità, come quando ha parlato della trasgressione di Lucio Dalla. Io ho solo ricordato di “Henna” e di come Lucio diceva sempre “Sì”.

LUCIO DALLA, scalinata Santa Lucia e al Centro Nautico con Alessandra Clemente ed Enzo Gragnaniello

Dopo l’inaugurazione della mostra al MANN, con Alessandra Clemente e Andrea Faccani siamo andati a Santa Lucia, nella scalinata che porta al Centro Nautico, dove sono state scoperte due targhe che hanno intitolato questa scala a Lucio Dalla. Lui la percorreva sempre quando ormeggiava la barca o andava a mangiare in uno dei ristoranti del borgo marinaro. Il Sindaco Manfredi e Alessandra Clemente hanno tolto il drappo che copriva l’insegna. Io ho chiamato Enzo Gragnaniello, che Lucio stimava, ed è intervenuta anche Marisa Laurito.

Torneranno i Poeti? conversazione con Enzo Gragnaniello e Daniele Sepe a Napoli

4 marzo 2023, dopo aver inaugurato la scalinata Lucio Dalla a Napoli, con Enzo Gragnaniello siamo andati a pranzo nel ristorante vegano Il Sorriso Integrale. Lì abbiamo incontrato Daniele Sepe, musicista davvero valido. Quando Enzo mi ha chiesto: “Torneranno i poeti?”, ho deciso di accendere la telecamera per documentare questa conversazione.

Musicisti di strada in una Napoli che vuole proibire percussioni e amplificatori

4 marzo 2013, rientrando dal ristorante con Enzo Gragnaniello, lui si è fermato in via Toledo a salutare due musicisti di strada che conosce. Il batterista mi ha detto che adesso il Comune di Napoli vuole proibire a chi si esibisce in strada di usare strumenti di percussioni e amplificatori. Mi sono fermato e ho documentato questo duo basso-batteria

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com