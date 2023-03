Si concretizza un’ottima occasione di acquisto per il Samsung Galaxy S23 su Amazon. Il top di gamma è disponibile ad un valore commerciale decisamente inferiore rispetto a quello di listino. Il momento insomma è propizio per chi punta su questo dispositivo, nella sua versione standard lanciata a febbraio e in tutte i suoi tagli di memoria.

L’offerta ora disponibile su Amazon più conveniente che mai investe l’esemplare di Samsung Galaxy S23 da 128 GB. Il prezzo corrente scende a ben 859 euro, con il 12% di risparmio garantito rispetto al costo di listino iniziale del top di gamma, pari invece a 979 euro. A queste condizioni, si potrà approfittare di tutte le colorazioni dello smartphone di punta. In effetti, il ribasso investe tutte le 4 nuance del dispositivo, ossia quella nera, bianco crema, lavanda e verde. Altro aspetto interessante della promozione è rappresentato dai tempi di consegna del prodotto in arrivo non più tardi di questo giovedì16 marzo, anche nel caso non si usufruisca dell’abbonamento Prime.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

A chi i 128 GB di spazio di archiviazione possono sembrare pochi, va detto invece che il Samsung Galaxy S23 standard da 256 GB è pure in offerta, anche se con un valore di sconto leggermente inferiore, ma pur sempre valido. L’esemplare da 256 GB non costa più 1039 euro ma 939 euro con uno sconto sul totale di 100 euro, pari al 10% del valore totale del telefono. Anche in questo secondo caso, si avrà l’imbarazzo della scelta per la scelta del colore preferito per lo smartphone, potendo contare su bianco crema, verde, lavanda e nero. Per finire, non c’è pericolo di attendere oltremodo per ricevere il pacco contenente il device. Quest’ultimo arriverà non più tardi di giovedì prossimo.

