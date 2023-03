Come vedere il finale di The Last of Us oggi e cosa dobbiamo aspettarci dall’ultimo episodio? I fan italiani son in ansia per quello che vedranno in questo finale al cardiopalma ma qualcuno ha già tagliato la testa al toro seguendo l’episodio qualche ora fa in contemporanea Usa e in lingua originale, tutti gli altri aspetteranno questa sera.

Il finale di stagione s’intitola “Look for the Light” ed è stato diretto dalla stessa regista dell’ottavo episodio, Ali Abbasi, mentre la sceneggiatura è firmata da Craig Mazin e Neil Druckmann, i due showrunner della serie, e questo già è sinonimo di garanzia, ma cosa dobbiamo aspettarci da quest’ultimo episodio?

ATTENZIONE SPOILER!

Una novità importante riguarda proprio l’immunità di Ellie contro il fungo che ha afflitto il mondo di The Last of Us perché mentre i giochi non hanno mai fatto molta luce su questo punto, lo show ne ha dato risposta proprio nel finale di stagione. La risposta è da ricercare nella sua nascita una serie di flashback ci riporta proprio ai momenti in cui la madre di Ellie, Anna, dà alla luce sua figlia. In quel momento Anna era stata recentemente attaccata e infettata lei stessa da una creatura e il virus è entrato in contatto con lei prima che la donna recidesse il cordone ombelicale.

Secondo quanto spiegherà Marlene nell’ultimo episodio di The Last of Us in onda oggi su Sky (e già disponibile su Now Tv), il corpo di Ellie è stato in grado di produrre un “messaggero chimico” dopo la sua nascita che ha indotto il fungo a pensare essenzialmente che facesse già parte del Cordyceps e per questo è stata in grado di rimanere immune per tutta la sua vita così come il fungo è rimasto dormiente dentro di lei in tutti questi anni.

Ad interpretare la mamma di Ellie ci sarà Ashley Johnson, attrice che ha prestato voce e movenze alla protagonista nei videogiochi.