Nei migliori album di Ligabue c’è quella grande scoperta del rock nel mondo del cantautorato, un fenomeno che negli anni ’90 ha trovato una culla favorevole e di cui Luciano, rocker di Correggio, è uno dei più alti portavoce. Ligabue ha la capacità di pesare ogni singola parola, e non esiste canzone in cui troviamo una frase banale, un accordo già sentito né una noia. Per questo è seguito da tonnellate di fan, per questo c’è chi sostiene che le sue canzoni raccontino le storie di tutti.

Ligabue (1990)

Il primo album è già un boato di rock e poesia. Ligabue (1990) parte con l’adrenalinica Balliamo Sul Mondo, un brano che ancora oggi fa saltare il pubblico, ma contiene anche la struggente Piccola Stella Senza Cielo e la malinconica Sogni Di Rock’n’Roll, la generazionale Non è Tempo Per Noi e altre hit che oggi non possono mancare nella setlist.

Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn (1991)

Il secondo album “è sempre più difficile”, secondo un adagio che conosciamo, ma non per Ligabue che con Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn bissa il successo del primo album con canzoni memorabili come la liberatoria Urlando Contro Il Cielo, la bellissima Anime In Plexiglass e la rumorosa Libera Nos A Malo.

Sopravvissuti E Sopravviventi (1993)

Qualsiasi artista ha il suo disco di rottura. Per Ligabue è Sopravvissuti E Sopravviventi, che egli stessi ha definito uno “scivolone” per via della svolta più cupa e pessimistica nei testi, ma il disco contiene quella rara bellezza che è Ho Messo Via, un bilancio della vita, e quel carico di groove che è Ancora In Piedi.

Buon Compleanno Elvis (1995)

Una strizzata d’occhio agli Stati Uniti, una band totalmente rinnovata. Buon Compleanno Elvis non è semplicemente il disco di Certe Notti e Hai Un Momento Dio?, bensì l’album della consacrazione definitiva.

Fuori Come Va? (2002)

Fuori Come Va? non può mancare tra i migliori album di Ligabue, trainato da canzoni entrate nella storia come Tutti Vogliono Viaggiare In Prima, la bellissima Ti Sento e Questa è La Mia Vita.

