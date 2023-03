In queste ore il noto e autorevole sito web giapponese Mac Otakara ha condiviso delle immagini di modelli in 3D dei prossimi iPhone 15. L’occasione è ghiotta per percepire i primi dettagli sui prossimi melafonini, tanto più perché questi esemplari sono stati messi a confronto con gli attuali iPhone 14,

Protagonisti della succulenta anteprima sono tutti i presunti prossimi top di gamma, dunque l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. In generale, possiamo dire che i prossimi melafonini farebbero affidamento su bordi un po’ più curvi, cornici più sottili e un alloggiamento della fotocamera posteriore principale leggermente più grande. Naturalmente dall’anteprima viene fuori anche l’ulteriore conferma della portaUSB-C al posto di quella lightning.

I modelli 3D di iPhone 15 provengono dal noto venditore Alibaba e per questo motivo potremmo anche credere a quanto proposto. Un aspetto da mettere subito in risalto è che sarebbe confermata la presenza della Dynamic Island anche sugli esemplari meno costosi iPhone 15 e iPhone 15 Plus. La novità introdotta nell’autunno 2022 non sarà dunque più un’esclusiva dei modelli Pro. Proprio in riferimento ai modelli premium sembrerebbe invece che, come pure più accennato, si punti ad angoli dei device più ricurvi e ad uno spessore ridotto degli esemplari. Il tutto a favore di un design più elegante e ricercato. Al contrario, i modelli di iPhone 15 di base si manterrebbero abbastanza simili ai predecessori iPhone 14 e 14 Plus.

Prima del lancio dei futuri iPhone 15 dovranno passare svariati mesi, considerato il loro lancio certo a settembre. Nel corso delle prossime settimane, tuttavia, potremo già ottenere le prime conferme di quanto oggi riferito, grazie a nuovi modelli dei futuri melafonini, magari qualche immagini di cover adatta alla prossima generazioni di prodotti di punta del prossimo autunno.

Continua a leggere su optimagazine.com