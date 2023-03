Sta girando tanto oggi 13 marzo, qui in Italia, il finto regalo esclusivo di Leroy Merlin per la Festa del papà. Colpa dell’ennesima catena WhatsApp, che mira a sfruttare l’inesperienza di alcuni utenti per rubare dati sensibili e magari il credito disponibile all’interno di una carta di credito. Visto che sui social ci sono diverse segnalazioni in merito, sarà il caso di inquadrare meglio tutta la vicenda. Solo in questo modo, infatti, si potranno salvare gli indecisi. Mi riferisco a chi riceve messaggi simili e tende ad approfittare del web per provare a comprendere se una determinata catena sia autentica o meno.

Impariamo a riconoscere il finto regalo esclusivo di Leroy Merlin per la Festa del papà da oggi

Una vicenda che ha davvero tanto in comune rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, quando sul nostro sito abbiamo parlato del presunto omaggio concepito da Peroni in vista della ricorrenza di domenica prossima. La storia relativa al finto regalo esclusivo di Leroy Merlin per la Festa del papà, ovviamente, non ci regala nulla di nuovo. Ovviamente l’azienda è del tutto estranea a questa vicenda, al punto che qualcuno pare stia utilizzando il suo nome per portare a termine una vera e propria truffa.

Già, perché nel messaggio WhatsApp in questione si parla di regali esclusivi che sarebbero stati concepiti dall’azienda, quando sul sito ufficiale non c’è traccia di nulla sotto questo punto di vista. Insomma, occorre tenere gli occhi aperti, perché le persone truffate sono indotte ad effettuare un piccolo pagamento prima di ricevere il fantomatico regalo. A quel punto, i malitenzionati rubano tramite questa pagina web i dati sensibili delle carte di credito, per poi ripulirle nel giro di poche ore.

Non credete, dunque, al falso regalo esclusivo di Leroy Merlin per la Festa del papà.